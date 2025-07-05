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Магнітні бурі знову наближаються: названі небезпечні дні та які способи вбережуть здоров'я

Чи будуть магнітні бурі "штормити" Україну з 5 по 7 липня (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Землю знову накриває серія магнітних бур. За даними науковців, найближчими днями очікується геомагнітна активність, яка може викликати погіршення самопочуття у частини людей. Найбільше навантаження очікується 7 липня.

Коли очікуються сильні магнітні бурі та як можна себе захистити від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна.

Що прогнозують фахівці

За даними космічних обсерваторій, з 5 по 7 липня Землю зачепить магнітна буря рівня G1, а 7 липня можливе короткочасне посилення до рівня G2.

Це пов'язано з підвищеною активністю на Сонці, зокрема з корональними викидами маси, які досягнуть магнітосфери Землі саме в цей період.

5-6 липня - помірна магнітна буря з підвищенням до рівня G1

7 липня - підвищена геомагнітна активність, рівень G2

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають унаслідок взаємодії заряджених частинок від Сонця з магнітним полем Землі. Ці збурення можуть впливати не лише на роботу техніки, а й на стан здоров'я людини.

Особливо чутливо на такі зміни реагують метеозалежні люди, вагітні, люди похилого віку, діти та особи з хронічними хворобами.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

У дні магнітної активності можливі такі симптоми:

  • головний біль
  • відчуття тиску в голові
  • запаморочення
  • нудота
  • втома
  • сонливість або безсоння
  • підвищена дратівливість
  • депресивні стани
  • апатія
  • тривожність
  • стрибки артеріального тиску
  • загострення хронічних хвороб

Усе це пов'язано зі зміною біоелектричної активності мозку та нервової системи. Деякі дослідження підтверджують шкідливий вплив бур на здоров'я, і зв'язок між геомагнітною активністю і самопочуттям фіксують у багатьох країнах.

Як знизити вплив бурі на самопочуття

Повністю уникнути впливу магнітної бурі неможливо, однак дотримання простих рекомендацій допоможе почуватися краще:

Дотримуйтесь режиму. Лягайте і вставайте в один і той самий час, спіть не менше 7-8 годин.

Пийте більше води. Зневоднення посилює головний біль та втому.

Уникайте стресів. Не перевантажуйте себе справами, уникайте конфліктів.

Харчуйтесь легко. Більше овочів, фруктів, мінімум важкої їжі, кави й алкоголю.

Скоротіть час за екранами. Особливо у вечірній час.

Проводьте час на свіжому повітрі. Навіть коротка прогулянка знижує тривожність.

Коли звертатися до лікаря

Якщо у вас є хронічні захворювання або симптоми не минають протягом кількох днів, не займайтеся самолікуванням. Уточніть дозування призначених препаратів і зверніться до фахівця. У дні магнітних бур навантаження на серцево-судинну систему може бути підвищеним.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

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