Магнітні бурі знову наближаються: названі небезпечні дні та які способи вбережуть здоров'я

Що прогнозують фахівці

За даними космічних обсерваторій, з 5 по 7 липня Землю зачепить магнітна буря рівня G1, а 7 липня можливе короткочасне посилення до рівня G2.

Це пов'язано з підвищеною активністю на Сонці, зокрема з корональними викидами маси, які досягнуть магнітосфери Землі саме в цей період.

5-6 липня - помірна магнітна буря з підвищенням до рівня G1

7 липня - підвищена геомагнітна активність, рівень G2

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають унаслідок взаємодії заряджених частинок від Сонця з магнітним полем Землі. Ці збурення можуть впливати не лише на роботу техніки, а й на стан здоров'я людини.

Особливо чутливо на такі зміни реагують метеозалежні люди, вагітні, люди похилого віку, діти та особи з хронічними хворобами.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

У дні магнітної активності можливі такі симптоми:

головний біль

відчуття тиску в голові

запаморочення

нудота

втома

сонливість або безсоння

підвищена дратівливість

депресивні стани

апатія

тривожність

стрибки артеріального тиску

загострення хронічних хвороб

Усе це пов'язано зі зміною біоелектричної активності мозку та нервової системи. Деякі дослідження підтверджують шкідливий вплив бур на здоров'я, і зв'язок між геомагнітною активністю і самопочуттям фіксують у багатьох країнах.

Як знизити вплив бурі на самопочуття

Повністю уникнути впливу магнітної бурі неможливо, однак дотримання простих рекомендацій допоможе почуватися краще:

Дотримуйтесь режиму. Лягайте і вставайте в один і той самий час, спіть не менше 7-8 годин.

Пийте більше води. Зневоднення посилює головний біль та втому.

Уникайте стресів. Не перевантажуйте себе справами, уникайте конфліктів.

Харчуйтесь легко. Більше овочів, фруктів, мінімум важкої їжі, кави й алкоголю.

Скоротіть час за екранами. Особливо у вечірній час.

Проводьте час на свіжому повітрі. Навіть коротка прогулянка знижує тривожність.

Коли звертатися до лікаря

Якщо у вас є хронічні захворювання або симптоми не минають протягом кількох днів, не займайтеся самолікуванням. Уточніть дозування призначених препаратів і зверніться до фахівця. У дні магнітних бур навантаження на серцево-судинну систему може бути підвищеним.