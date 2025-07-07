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Магнитные бури в июле: почему стоит следить за здоровьем в ближайшие дни

Будут ли магнитные бури "штормить" Украину с 7 по 12 июля (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури на ближайшей неделе ожидаются умеренные, без сильных геоштормов. Однако, по словам ученых, общая геомагнитная ситуация может вызвать недомогание у многих людей.

Когда ожидаются магнитные бури в период с 7 по 12 июля и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина.

Прогноз магнитных бурь

7 июля, понедельник - умеренная магнитная буря, которая достигнет уровня G1. Возможна усталость, раздражительность, легкая головная боль

8 июля, вторник - G1 (умеренная активность). Возможно снижение концентрации, сонливость, усталость.

9 июля, среда - умеренная геомагнитная активность до уровня G1. Возможны легкие головные боли, апатия, нарушение сна.

10 июля, четверг - умеренная магнитная буря уровня G1, которая может вызвать небольшое недомогание, слабость.

11 июля, пятница - умеренная магнитная буря начнет усиливаться и во второй половине дня возможна смена с G1 до G2. Возможны проблемы с давлением, слабость, раздражительность, головные боли.

12 июля, суббота - умеренная магнитная буря уровня G1, возможны локальные вспышки до G2.

Что такое магнитная буря

Ежедневно на Солнце происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Эти частицы способны быстро передвигаться в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.

Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое и называют магнитными бурями.

Бури различают по мощности и влиянию на жизнедеятельность людей. Сильные магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия людей и влиять на работу электротехники и средств связи.

Особенно чувствительно на такие изменения реагируют метеозависимые люди, беременные, пожилые люди, дети и лица с хроническими болезнями.

Как магнитные бури влияют на людей

По данным многих исследований, слабые магнитные бури для людей почти не ощутимы. Сильные - влияют на биоритмы и вызывают много различных симптомов. А именно:

  • Головная боль, мигрень
  • Головокружение, ощущение давления в голове
  • Тошнота
  • Усталость
  • Сонливость днем, бессонница ночью
  • Повышенная раздражительность и тревожность
  • Снижение концентрации внимания
  • Апатия, депрессивные состояния
  • Агрессия
  • Скачки артериального давления
  • Нарушение сердечного ритма
  • Обострение хронических заболеваний

Что поможет защитить организм

По словам врачей, полностью избежать влияния магнитной бури невозможно, однако есть эффективные методы, которые смогут улучшить общее состояние.

Выспаться. Ложитесь и вставайте в одно и то же время и спите не менее 7-9 часов.

Не забывайте о воде. Пейте достаточно чистой воды, поскольку обезвоживание вызывает плохое самочувствие и головную боль.

Питайтесь сбалансировано. Больше овощей, фруктов, питательных блюд. Избегайте алкоголя, тяжелой и вредной пищи.

Стресс на минимум. Не спорьте, не ввязывайтесь в конфликты, контролируйте уровень стресса. Не перегружайте себя эмоционально.

Свежий воздух. Проветривайте помещение несколько раз в день, гуляйте днем и перед сном.

Осторожно с напитками. Не пейте много кофе и энергетиков.

Ограничьте время с гаджетами. Особенно вечером, за несколько часов до сна.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства. Если состояние здоровья ухудшается или вызывает беспокойство - обращайтесь к врачам за помощью.

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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

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