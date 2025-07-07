Магнітні бурі у липні: чому варто слідкувати за здоров'ям у найближчі дні

Прогноз магнітних бур

7 липня, понеділок - помірна магнітна буря, яка досягне рівня G1. Можлива втома, роздратованість, легкий головний біль

8 липня, вівторок - G1 (помірна активність). Можливе зниження концентрації, сонливість, втома.

9 липня, середа - помірна геомагнітна активність до рівня G1. Можливі легкі головні болі, апатія, порушення сну.

10 липня, четвер - помірна магнітна буря рівня G1, яка може викликати невелике нездужання, слабкість.

11 липня, п'ятниця - помірна магнітна буря почне посилюватися й у другій половині дня можлива зміна з G1 до G2. Можливі проблеми з тиском, слабкість, дратівливість, головні болі.

12 липня, субота - помірна магнітна буря рівня G1, можливі локальні спалахи до G2.

Що таке магнітна буря

Щодня на Сонці стаються спалахи та вибухи, які призводять до викиду у простір великої кількості заряджених частинок. Ці частинки здатні швидко пересуватися у різних напрямках, у тому числі й у сторону Землі.

Коли вони досягають магнітосфери нашої планети, виникає збурення, яке й називають магнітними бурями.

Бурі розрізняють за потужністю та впливом на життєдіяльність людей. Сильні магнітні бурі можуть викликати погіршення самопочуття людей та впливати на роботу електротехніки та засобів зв'язку.

Особливо чутливо на такі зміни реагують метеозалежні люди, вагітні, люди похилого віку, діти та особи з хронічними хворобами.

Як магнітні бурі впливають на людей

За даними багатьох досліджень, слабкі магнітні бурі для людей майже не відчутні. Сильніші - впливають на біоритми та спричиняють багато різних симптомів. А саме:

Головний біль, мігрень

Запаморочення, відчуття тиску у голові

Нудота

Втома

Сонливість вдень, безсоння вночі

Підвищена дратівливість та тривожність

Зниження концентрації

Апатія, депресивні стани

Агресія

Стрибки артеріального тиску

Порушення серцевого ритму

Загострення хронічних захворювань

Що допоможе захистити організм

За словами лікарів, повністю уникнути впливу магнітної бурі неможливо, однак є ефективні методи, які зможуть покращити загальний стан.

Виспатися. Лягайте та вставайте в один й той самий час і спіть не менше 7-9 годин.

Не забувайте про воду. Пийте достатньо чистої води, оскільки зневоднення викликає погане самопочуття та головний біль.

Харчуйтеся збалансовано. Більше овочів, фруктів, поживних страв. Уникайте алкоголю, важкої та шкідливої їжі.

Стрес на мінімум. Не сперечайтеся, не вплутуйтеся у конфлікти, контролюйте рівень стресу. Не перенавантажуйте себе емоційно.

Свіже повітря. Провітрюйте приміщення декілька разів на день, гуляйте вдень та перед сном.

Обережно з напоями. Не пийте багато кави та енергетиків.

Обмежте час з гаджетами. Особливо ввечері, за декілька годин до сну.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати та тривати під руками необхідні ліки. Якщо стан здоров'я погіршується або викликає занепокоєння - звертайтеся до лікарів за допомогою.