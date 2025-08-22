Магнитные бури 22-25 августа: стоит ли ждать ударов по здоровью и технике
Магнитные бури могут негативно влиять на жизнедеятельность человека, поэтому люди часто интересуются прогнозами. Ведь вспышки на Солнце могут влиять не только на самочувствие, а и на работу техники. Однако предпоследние выходные августа, по прогнозам ученых, будут спокойными.
Какой прогноз на ближайшие дни дают исследователи и стоит ли волноваться метеозависимым людям, рассказывает РБК-Украина.
Что прогнозируют ученые на 22-25 августа?
По данным национального Центра прогнозов космически погоды NOAA SWPC, ни одна серьезная геомагнитная буря G1 или высшей категории не ожидается в этот период.
Последняя трехдневная сетка прогнозов демонстрирует, что ни вспышки радиоактивности, ни значительные солнечные выбросы не предвидятся.
22 августа, пятница - умеренная активность, К-индекс 4
23 августа, суббота - средняя активность, К-индекс 3
24 августа, воскресенье - спокойно, К-индекс 2-3
25 августа, понедельник - спокойно, К-индекс 2-3
Что такое геомагнитная буря?
Геомагнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечными выбросами (корональными массовыми выбросами, вспышками).
Оно может влиять на спутники, навигацию, энергосистемы и наше самочувствие. NOAA классифицирует такие события по шкале G1 - G5, где G1 - наименее сильная буря.
Как обезопасить себя - рекомендации метеозависимым
Больше всего магнитные колебания влияют на метеозависимых людей. Поэтому специалисты Health дают такие рекомендации:
- Обеспечьте полноценный сон и регулярный режим дня
- Избегайте интенсивных физических нагрузок и стрессов
- Ограничьте острые блюда, кофеин, алкоголь
- Пейте достаточно жидкости, добавляйте травяные чаи
- Прогулки на свежем воздухе - желательны, но без чрезмерной нагрузки
- Мониторьте самочувствие, поддерживайте артериальное давление и при необходимости обращайтесь к врачу
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.