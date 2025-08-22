ua en ru
Магнітні бурі 22-25 серпня: чи варто чекати ударів по здоров'ю та техніці

П'ятниця 22 серпня 2025 06:55
Магнітні бурі 22-25 серпня: чи варто чекати ударів по здоров'ю та техніці Прогноз магнітних бур на 22-25 серпня (фото: Freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі можуть негативно впливати на життєдіяльність людини, тому люди часто цікавляться прогнозами. Адже спалахи на Сонці можуть впливати не тільки на самопочуття, а і на роботу техніки. Однак передостанні вихідні серпня, за прогнозами вчених, будуть спокійними.

Який прогноз на найближчі дні дають дослідники та чи варто хвилюватися метеозалежним людям, розповідає РБК-Україна.

Що прогнозують вчені на 22-25 серпня?

За даними національного Центру прогнозів космічно погоди NOAA SWPC, жодна серйозна геомагнітна буря G1 або вищої категорії не очікується в цей період.

Остання триденна сітка прогнозів демонструє, що ні спалахи радіоактивності, ні значні сонячні викиди не передбачаються.

22 серпня, п'ятниця - помірна активність, К-індекс 4

23 серпня, субота - середня активність, К-індекс 3

24 серпня, неділя - спокійно, К-індекс 2-3

25 серпня, понеділок - спокійно, К-індекс 2-3

Що таке геомагнітна буря?

Геомагнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, спричинене сонячними викидами (корональними масовими викидами, спалахами).

Воно може впливати на супутники, навігацію, енергосистеми та наше самопочуття. NOAA класифікує такі події за шкалою G1 - G5, де G1 - найменш сильна буря.

Як убезпечити себе - рекомендації метеозалежним

Найбільше магнітні коливання впливають на метеозалежних людей. Тому фахівці Health дають такі рекомендації:

  • Забезпечте повноцінний сон та регулярний режим дня
  • Уникайте інтенсивних фізичних навантажень і стресів
  • Обмежте гострі страви, кофеїн, алкоголь
  • Пийте достатньо рідини, додавайте трав’яні чаї
  • Прогулянки на свіжому повітрі - бажані, але без надмірного навантаження
  • Моніторте самопочуття, підтримуйте артеріальний тиск і при необхідності звертайтесь до лікаря

Вас може це зацікавити:

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

