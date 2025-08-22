Магнітні бурі 22-25 серпня: чи варто чекати ударів по здоров'ю та техніці
Магнітні бурі можуть негативно впливати на життєдіяльність людини, тому люди часто цікавляться прогнозами. Адже спалахи на Сонці можуть впливати не тільки на самопочуття, а і на роботу техніки. Однак передостанні вихідні серпня, за прогнозами вчених, будуть спокійними.
Який прогноз на найближчі дні дають дослідники та чи варто хвилюватися метеозалежним людям, розповідає РБК-Україна.
Що прогнозують вчені на 22-25 серпня?
За даними національного Центру прогнозів космічно погоди NOAA SWPC, жодна серйозна геомагнітна буря G1 або вищої категорії не очікується в цей період.
Остання триденна сітка прогнозів демонструє, що ні спалахи радіоактивності, ні значні сонячні викиди не передбачаються.
22 серпня, п'ятниця - помірна активність, К-індекс 4
23 серпня, субота - середня активність, К-індекс 3
24 серпня, неділя - спокійно, К-індекс 2-3
25 серпня, понеділок - спокійно, К-індекс 2-3
Що таке геомагнітна буря?
Геомагнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, спричинене сонячними викидами (корональними масовими викидами, спалахами).
Воно може впливати на супутники, навігацію, енергосистеми та наше самопочуття. NOAA класифікує такі події за шкалою G1 - G5, де G1 - найменш сильна буря.
Як убезпечити себе - рекомендації метеозалежним
Найбільше магнітні коливання впливають на метеозалежних людей. Тому фахівці Health дають такі рекомендації:
- Забезпечте повноцінний сон та регулярний режим дня
- Уникайте інтенсивних фізичних навантажень і стресів
- Обмежте гострі страви, кофеїн, алкоголь
- Пийте достатньо рідини, додавайте трав’яні чаї
- Прогулянки на свіжому повітрі - бажані, але без надмірного навантаження
- Моніторте самопочуття, підтримуйте артеріальний тиск і при необхідності звертайтесь до лікаря
Вас може це зацікавити:
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.