Магнітні бурі 22-25 серпня: чи варто чекати ударів по здоров'ю та техніці

Магнітні бурі можуть негативно впливати на життєдіяльність людини, тому люди часто цікавляться прогнозами. Адже спалахи на Сонці можуть впливати не тільки на самопочуття, а і на роботу техніки. Однак передостанні вихідні серпня, за прогнозами вчених, будуть спокійними.

Який прогноз на найближчі дні дають дослідники та чи варто хвилюватися метеозалежним людям, розповідає РБК-Україна.

Що прогнозують вчені на 22-25 серпня?

За даними національного Центру прогнозів космічно погоди NOAA SWPC, жодна серйозна геомагнітна буря G1 або вищої категорії не очікується в цей період.

Остання триденна сітка прогнозів демонструє, що ні спалахи радіоактивності, ні значні сонячні викиди не передбачаються.

22 серпня, п'ятниця - помірна активність, К-індекс 4

23 серпня, субота - середня активність, К-індекс 3

24 серпня, неділя - спокійно, К-індекс 2-3

25 серпня, понеділок - спокійно, К-індекс 2-3

Що таке геомагнітна буря?

Геомагнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, спричинене сонячними викидами (корональними масовими викидами, спалахами).

Воно може впливати на супутники, навігацію, енергосистеми та наше самопочуття. NOAA класифікує такі події за шкалою G1 - G5, де G1 - найменш сильна буря.

Як убезпечити себе - рекомендації метеозалежним

Найбільше магнітні коливання впливають на метеозалежних людей. Тому фахівці Health дають такі рекомендації: