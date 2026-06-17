Магия природы. Какие уникальные облака "поймали" полярники в небе над Антарктикой (фото)

Украинские полярники поделились кадрами редких перламутровых облаков, замеченных в зимнем небе над Антарктикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
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В НАНЦ рассказали, что зимнее небо в Антарктике "показало" украинским полярникам настоящую красоту - так называемые перламутровые облака.
Подчеркивается, что это - уникальное явление, которое "даже за год в экспедиции не всегда увидишь".
"Почему так? Потому что для их формирования необходимы несколько условий", - объяснили украинцам.
Уточняется, что перламутровые облака - любимое атмосферное явление руководительницы нынешней 31-й экспедиции Анжелики Ганчук.
"Поэтому неудивительно, что полярница выбрала их одним из элементов официального шеврона команды", - отметили в НАНЦ.
Ганчук также сообщила, что "с точки зрения атмосферных процессов - это уникальное явление".
"Но и просто для нашего человеческого глаза - нечто магическое. Когда наблюдаешь такое, то словно прикасаешься к чему-то, что казалось невозможным", - признала специалист.
Между тем в НАНЦ отметили, что именно руководительница экспедиции "сделала замечательные фото перламутровых облаков", которыми теперь можно делиться с другими.
Украинцам рассказали, что большинство облаков, которые люди наблюдают в небе, "живут" в тропосфере.
Речь идет о нижнем влажном слое атмосферы, который является "кухней" для большинства погодных явлений.
Но перламутровые облака формируются в следующем слое - стратосфере (на высотах 15-30 км).
Там уже, в основном, сухо.
Согласно информации НАНЦ, в целом можно выделить три основных условия, при которых формируются перламутровые облака (в этом и заключается их уникальность).
Условие первое - в стратосферу должен попасть поток влажного воздуха.
"Его туда "забрасывают" сильные тропосферные циклоны или горные волны - когда поток натыкается на высокий горный хребет, "поднимается" вверх, огибает его и "падает" вниз", - объяснили специалисты.
Уточняется, что "в это время вершина волны оказывается в стратосфере".
Второе условие - очень низкие температуры (-50 °С и ниже), которые "быстро превращают влагу в кристаллы льда или мельчайшие капельки переохлажденной воды".
Этому "помогают" также сильные ветры.
Когда же влага уже попала в стратосферу и превратилась в миллионы частиц льда, их еще нужно "раскрасить".
Следовательно, условие третье - солнце.
Его лучи отражаются от кристалликов так, что возникает оптический эффект иризации.
"Но есть нюанс: чтобы подсвечивать облака разными цветами, солнце должно находиться на несколько градусов ниже горизонта. То есть восходить или заходить", - констатировали в НАНЦ.
Уточняется, что днем (на фоне рассеянного света) переливы почти не видны, поскольку стратосферные облака - очень тонкие.
Напомним, ранее полярники показали уникальный "столовый" айсберг и поделились кадрами невероятного оптического явления, похожего на "кольцо с тремя солнцами".
Между тем мы рассказывали, как проходит день украинского полярника.
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