Магия природы. Какие уникальные облака "поймали" полярники в небе над Антарктикой (фото)

Главное: Уникальное явление : зимнее небо над Антарктикой "показало" украинским полярникам редкую красоту - перламутровые облака.

: зимнее небо над Антарктикой "показало" украинским полярникам редкую красоту - перламутровые облака. В чем магия : эти облака "переливаются" всеми цветами радуги, напоминая сияние.

: эти облака "переливаются" всеми цветами радуги, напоминая сияние. Символизм : перламутровые облака - любимое атмосферное явление главы нынешней экспедиции, которое стало одним из элементов официального шеврона команды.

: перламутровые облака - любимое атмосферное явление главы нынешней экспедиции, которое стало одним из элементов официального шеврона команды. Откуда это чудо: атмосферное явление формируется только при стечении определенных условий, поэтому увидеть его - настоящая удача даже для исследователей Антарктики.

Почему перламутровые облака - уникальны

В НАНЦ рассказали, что зимнее небо в Антарктике "показало" украинским полярникам настоящую красоту - так называемые перламутровые облака.

Подчеркивается, что это - уникальное явление, которое "даже за год в экспедиции не всегда увидишь".

"Почему так? Потому что для их формирования необходимы несколько условий", - объяснили украинцам.

Уточняется, что перламутровые облака - любимое атмосферное явление руководительницы нынешней 31-й экспедиции Анжелики Ганчук.

"Поэтому неудивительно, что полярница выбрала их одним из элементов официального шеврона команды", - отметили в НАНЦ.

Уникальные перламутровые облака в небе над Антарктикой (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Ганчук также сообщила, что "с точки зрения атмосферных процессов - это уникальное явление".

"Но и просто для нашего человеческого глаза - нечто магическое. Когда наблюдаешь такое, то словно прикасаешься к чему-то, что казалось невозможным", - признала специалист.

Между тем в НАНЦ отметили, что именно руководительница экспедиции "сделала замечательные фото перламутровых облаков", которыми теперь можно делиться с другими.

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Где "рождаются" перламутровые облака

Украинцам рассказали, что большинство облаков, которые люди наблюдают в небе, "живут" в тропосфере.

Речь идет о нижнем влажном слое атмосферы, который является "кухней" для большинства погодных явлений.

Но перламутровые облака формируются в следующем слое - стратосфере (на высотах 15-30 км).

Там уже, в основном, сухо.

Перламутровые облака формируются в стратосфере (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Основные условия для формирования таких облаков

Согласно информации НАНЦ, в целом можно выделить три основных условия, при которых формируются перламутровые облака (в этом и заключается их уникальность).

Условие первое - в стратосферу должен попасть поток влажного воздуха.

"Его туда "забрасывают" сильные тропосферные циклоны или горные волны - когда поток натыкается на высокий горный хребет, "поднимается" вверх, огибает его и "падает" вниз", - объяснили специалисты.

Уточняется, что "в это время вершина волны оказывается в стратосфере".

Второе условие - очень низкие температуры (-50 °С и ниже), которые "быстро превращают влагу в кристаллы льда или мельчайшие капельки переохлажденной воды".

Этому "помогают" также сильные ветры.

Без влажного воздуха и низких температур перламутровых облаков не будет (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Когда же влага уже попала в стратосферу и превратилась в миллионы частиц льда, их еще нужно "раскрасить".

Следовательно, условие третье - солнце.

Его лучи отражаются от кристалликов так, что возникает оптический эффект иризации.

"Но есть нюанс: чтобы подсвечивать облака разными цветами, солнце должно находиться на несколько градусов ниже горизонта. То есть восходить или заходить", - констатировали в НАНЦ.

"Поймать" перламутровые облака можно только в определенное время суток (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Уточняется, что днем (на фоне рассеянного света) переливы почти не видны, поскольку стратосферные облака - очень тонкие.