Украинскую антарктическую экспедицию впервые в истории возглавит женщина: о ком речь

Команду годовой экспедиции на станцию "Академик Вернадский" впервые в истории возглавит женщина. Руководительницей 31-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) на 2026-2027 годы станет метеоролог Анжелика Ганчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

Гендерный прорыв в антарктической программе Украины

В НАНЦ рассказали, что команду годовой экспедиции на станцию "Академик Вернадский" впервые возглавит женщина - метеоролог Анжелика Ганчук.

Она станет руководительницей 31-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) на 2026-2027 годы.

Отмечается, что ранее ученая уже работала на станции как метеоролог (участвовала в 27-й УАЭ в 2022-2023 годах) - проводила в Антарктике метеорологические, океанографические, гляциологические, аэрологические и другие исследования.

Анжелика Ганчук во время работы (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"В экспедиции Анжелика проявила себя как специалист с яркими лидерскими качествами, умеющий организовать различные процессы и брать на себя ответственность", - поделился директор НАНЦ Евгений Дикий.

В то же время она, по его словам, "командный игрок".

"Именно поэтому среди всех участников и участниц конкурса ее выбрали не только работать на метеонаправлении, но и возглавить экспедицию", - объяснил эксперт.

Он отметил также, что с 2018 года в украинской антарктической программе состоялся настоящий гендерный прорыв - от негласного почти 20-летнего запрета на участие женщин в экспедициях до первой бейскомандира.

Женщины в экспедициях - не хуже мужчин (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Уточняется, что в целом с 2018 года и до настоящего времени в годовых экспедициях работали 13 полярниц, а в сезонных - 11.

"Вскоре будет завершено формирование основного состава 31-й экспедиции. После его утверждения мы непременно представим всю команду на наших страницах", - отметили в НАНЦ.

Фрагмент публикации НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Что известно о работе и достижениях Анжелики Ганчук

Анжелика Ганчук родилась в 1994 году. Получила степени бакалавра и магистра с отличием в КНУ имени Тараса Шевченко - по направлению метеорологии и климатологии.

В 2016 году начала работать синоптиком в отделе метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины, где занималась:

оперативным прогнозированием погоды;

анализом данных;

мониторингом опасных и стихийных метеорологических явлений;

подготовкой официальных предупреждений.

Анжелика Ганчук в предыдущей экспедиции (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Несколько лет работала параллельно в отделе взаимодействия с медиа и вела прогноз погоды на телеканале "Киев".

После возвращения из Антарктики Ганчук возглавила сектор численного моделирования и прогнозирования УкрГМЦ.

Опыт, полученный на станции "Академик Вернадский" - бесценный (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Сегодня специалист занимается:

внедрением современных численных моделей прогнозирования погоды и опасных явлений;

адаптацией прогнозных методик к национальным условиям;

интеграцией спутниковых данных в ежедневную операционную практику.

"Осуществляет оперативное прогнозирование и моделирование опасных гидрометеорологических явлений для реагирования на чрезвычайные ситуации. Это часто делается в очень сжатые сроки и в сложных условиях, поэтому требует хорошей стрессоустойчивости, что ценно для работы в условиях Антарктики", - объяснили в НАНЦ.

Работа в Антарктике может быть непростой (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Отмечается, что с 2025 года Ганчук привлечена также к образовательному процессу в КНУ имени Тараса Шевченко.

Кроме того, важной частью ее деятельности является международное сотрудничество:

она проходила обучение и стажировку более чем в десяти странах мира;

в программах EUMETSAT и Baltic+ - выступает представителем и тренером от Украины;

в Финляндии - получила статус Master Trainer в системе метеорологического прогнозирования SmartMet и прошла обучение по работе с автоматизированными метеорологическими станциями Vaisala;

отдельное направление - сотрудничество с британским Met Office по внедрению одной из ведущих в мире платформ для визуализации метеорологических данных (которая используется для телевизионного вещания и медиапродуктов УкрГМЦ).

Ганчук - опытный специалист (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"В целом же она имеет 10-летний стаж работы в сфере метеорологии и климатологии, а также опыт управления коллективом в Украине. Прошла путь от синоптика до руководительницы сектора Украинский гидрометеорологический центр ГСЧС", - отметили в НАНЦ.

В НАНЦ рассказали о работе и достижениях Анжелики Ганчук (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)