"Кольцо с тремя солнцами": полярники засняли уникальное атмосферное явление (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

Что именно попало в объектив украинских полярников

Недавно украинским полярникам возле станции "Академик Вернадский" удалось заснять интересный оптический эффект - два паргелия или ненастоящих солнца.

Речь идет о небольших пятнах, расположенных по обе стороны от настоящего солнца, на одном уровне с ним.

Два паргелия по обе стороны от настоящего солнца (фото: t.me/vernadsky_antarctica)

На видео, сделанном участником текущей УАЭ (30-й Украинской антарктической экспедиции) Сергеем Якущенко, можно увидеть также полный паргелический круг - линию, проходящую через солнце, паргелии и все небо параллельно горизонту.

"Как будто на небе лежит кольцо с камешками", - уточняется в публикации НАНЦ.

Отмечается, что перед этим полярники также заметили 22-градусное солнечное гало вокруг светила, но оно исчезло довольно быстро и не успело попасть на видео.

Когда в небе можно увидеть "несколько солнц" одновременно или другие формы гало

По словам экспертов, все эти эффекты относятся к семейству гало - оптического явления в атмосфере, которое проявляется как "вторичное свечение".

Оно возникает из-за преломления и отражения лучей солнца в ледяных кристаллах, которые обычно:

либо находятся в перистых или перисто-слоистых облаках;

либо зависают ниже - в морозно-влажном воздухе в виде алмазной пыли.

Уточняется, что в зависимости от формы кристаллов и траекторий лучей образуются различные формы гало.

Чаще всего можно увидеть именно круговое гало вокруг источника света - солнца, луны или даже фонарей. Реже встречаются:

паргелии;

парселены (от луны);

зенитные дуги;

световые столбы.

"А вот полный паргелический круг является уникальным явлением, ведь имеет очень сложный механизм формирования", - отметили специалисты.

Речь о том, что он сочетает отражение лучей от внешней стороны кристалла и несколько способов внутреннего - вплоть до 5-кратного преломления света внутри кристалла.

При этом различные механизмы отражения отвечают за формирование различных участков паргелического круга.

"Еще один интересный факт. Круговые гало и паргелии в основном размещены на расстоянии 22 градусов от солнца", - отметили в НАНЦ.

Гражданам объяснили также, почему так происходит.

"При стандартных условиях кристаллы имеют шестиугольную форму. Каждый кристалл действует как призма: луч заходит через одну его грань, а выходит через другую, преломляясь именно на 22 градуса", - рассказали эксперты.

Отмечается, что когда кристаллы достаточно толстые и пластинчатые, то первые паргелии могут создавать следующие - уже на расстоянии 44 градуса (они тоже очень редкие).

"Такие необычные картины на небе "рисуют" лучи света и кристаллы льда. Конечно, чаще всего разновидности гало наблюдаются в полярных регионах, но в целом их можно увидеть и в других широтах", - подытожили в НАНЦ.

Публикация НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)