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Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)

11:42 11.06.2026 Чт
4 мин
Цивилизация начинает угрожать даже ледяному континенту
aimg Ирина Костенко
Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото) Антарктида - суровый, но по-своему прекрасный материк (фото иллюстративное: Getty Images)
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Недалеко от украинской станции "Академик Вернадский" создали уникальную заповедную зону. Речь идет о новом антарктическом районе особой охраны "Залив Колинз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

Главное:

  • Международный успех Украины: государства-участники Договора об Антарктике единогласно поддержали инициативу наших ученых (такая идея возникла еще семь лет назад).
  • Новый статус территории: "Залив Колинз", расположенный неподалеку от станции "Академик Вернадский", объявлен антарктическим районом особой охраны.
  • Цель изменений: особый заповедный режим поможет защитить уязвимую местную флору (в частности, уникальные мхи) и полярную фауну от наплыва туристов.
  • Почему это важно: теперь эта территория защищена от антропогенного воздействия, а украинские полярники смогут проводить там долгосрочные исследования.

Где расположена новая заповедная зона

По данным НАНЦ, украинскую инициативу по созданию нового специально охраняемого района - "Залив Колинз" - государства-участники Договора об Антарктике поддержали единогласно (еще в мае).

Уточняется, что этот район расположен:

  • в географической зоне Антарктического полуострова "Киев";
  • неподалеку от украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Его площадь составляет 1,65 км².

Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)Залив Колинз возле станции "Академик Вернадский" (карта: facebook.com/AntarcticCenter)

Какие уникальные объекты объединяет эта территория

Украинцам рассказали, что новый специально охраняемый район объединяет ряд островов и мысов с уникальной:

  • флорой;
  • фауной.

Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото) Различные участки в составе новой заповедной зоны (карта: facebook.com/AntarcticCenter)

Сообщается, что там:

  • на скалах растут оба антарктических цветочных вида растений - щучник и жемчужница;
  • есть редкие комплексы лишайников и мхов (например, дидимодон - мох, растущий "головой вниз").

Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)

Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)

Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)Представители флоры в пределах заповедной зоны (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

На одном из островов гнездятся пингвины Адели.

"Их популяция, в отличие от субантарктических, сокращается в условиях потепления", - отметили в НАНЦ.

Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)Пингвины Адели (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Oksana Savenko)

Кроме того, в пределах специально охраняемого района "Залив Колинз" расположены единственные известные гнезда снежных буревестников в этом регионе.

Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)Гнездо снежного буревестника (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Чем важна такая украинская инициатива

В НАНЦ рассказали, что в целом идея сделать эту территорию заповедной возникла у наших ученых еще семь лет назад.

Ведь сейчас на уязвимые экосистемы Антарктики значительно давят:

  • туризм;
  • связанная с ним логистика.

"По данным Секретариата Антарктического договора, в 2020-х количество туристов, посещающих регион, превысило 100 000 человек в год", - уточнили в НАНЦ.

При этом около 98% туристических рейсов направлены в район Антарктического полуострова во время короткого летнего сезона.

Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)Туристы могут угрожать экосистемам Антарктики (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Специалисты сообщили, что рост судоходства и визитеров повышает риски:

  • нарушения мест гнездования птиц;
  • деградации наземной растительности;
  • распространения чужеродных видов.

"Именно поэтому важно создавать зоны особой охраны, куда доступ туристов будет ограничен", - объяснили в НАНЦ.

Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)Новая заповедная территория Антарктики нуждается в защите (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Кроме охраны природы, создание нового антарктического района особой охраны имеет важную научную цель.

"Наши исследователи заложили на территории контрольные полигоны для долгосрочного мониторинга реакции флоры и фауны на климатические изменения", - поделились в НАНЦ.

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Уточняется, что надежное, неприкосновенное исследовательское пространство позволит "получать сравнительные данные", необходимые для "понимания темпов и механизмов трансформации экосистем в полярном регионе".

"Поэтому Украина сделала значительный вклад в изучение и, самое главное, сохранение уязвимых экосистем Антарктики", - констатировали в НАНЦ.

Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)Украинские исследователи пристально следят за ситуацией в Антарктике (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Как создавался новый район особой охраны

Первоначальная инициатива по созданию нового антарктического района особой охраны - АРОО - была:

  • более масштабной;
  • должна была охватить различные ценные участки побережья и островов района полуострова "Киев".
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"Проект комплексного АРОО и необходимые для его принятия документы подготовили заведующий отделом биологии и экологии НАНЦ Иван Парникоза и сотрудница этого отдела Анна Евчун", - рассказали гражданам.

При этом заведующий отделом международного сотрудничества Андрей Федчук занимался представлением документов и лоббированием их рассмотрения во время встреч сторон Антарктического договора.

"К сожалению, некоторые стороны заблокировали создание расширенного района, поэтому пришлось пойти путем постепенного создания меньших АРОО", - констатировали в НАНЦ.

Итак, "Залив Колинз" (утвержденный в этом году), стал первым из них.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинские полярники "охотились" на микропластик.

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