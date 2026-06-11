Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)
Недалеко от украинской станции "Академик Вернадский" создали уникальную заповедную зону. Речь идет о новом антарктическом районе особой охраны "Залив Колинз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Главное:
- Международный успех Украины: государства-участники Договора об Антарктике единогласно поддержали инициативу наших ученых (такая идея возникла еще семь лет назад).
- Новый статус территории: "Залив Колинз", расположенный неподалеку от станции "Академик Вернадский", объявлен антарктическим районом особой охраны.
- Цель изменений: особый заповедный режим поможет защитить уязвимую местную флору (в частности, уникальные мхи) и полярную фауну от наплыва туристов.
- Почему это важно: теперь эта территория защищена от антропогенного воздействия, а украинские полярники смогут проводить там долгосрочные исследования.
Где расположена новая заповедная зона
По данным НАНЦ, украинскую инициативу по созданию нового специально охраняемого района - "Залив Колинз" - государства-участники Договора об Антарктике поддержали единогласно (еще в мае).
Уточняется, что этот район расположен:
- в географической зоне Антарктического полуострова "Киев";
- неподалеку от украинской антарктической станции "Академик Вернадский".
Его площадь составляет 1,65 км².
Залив Колинз возле станции "Академик Вернадский" (карта: facebook.com/AntarcticCenter)
Какие уникальные объекты объединяет эта территория
Украинцам рассказали, что новый специально охраняемый район объединяет ряд островов и мысов с уникальной:
- флорой;
- фауной.
Различные участки в составе новой заповедной зоны (карта: facebook.com/AntarcticCenter)
Сообщается, что там:
- на скалах растут оба антарктических цветочных вида растений - щучник и жемчужница;
- есть редкие комплексы лишайников и мхов (например, дидимодон - мох, растущий "головой вниз").
Представители флоры в пределах заповедной зоны (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
На одном из островов гнездятся пингвины Адели.
"Их популяция, в отличие от субантарктических, сокращается в условиях потепления", - отметили в НАНЦ.
Пингвины Адели (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Oksana Savenko)
Кроме того, в пределах специально охраняемого района "Залив Колинз" расположены единственные известные гнезда снежных буревестников в этом регионе.
Гнездо снежного буревестника (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Чем важна такая украинская инициатива
В НАНЦ рассказали, что в целом идея сделать эту территорию заповедной возникла у наших ученых еще семь лет назад.
Ведь сейчас на уязвимые экосистемы Антарктики значительно давят:
- туризм;
- связанная с ним логистика.
"По данным Секретариата Антарктического договора, в 2020-х количество туристов, посещающих регион, превысило 100 000 человек в год", - уточнили в НАНЦ.
При этом около 98% туристических рейсов направлены в район Антарктического полуострова во время короткого летнего сезона.
Туристы могут угрожать экосистемам Антарктики (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Специалисты сообщили, что рост судоходства и визитеров повышает риски:
- нарушения мест гнездования птиц;
- деградации наземной растительности;
- распространения чужеродных видов.
"Именно поэтому важно создавать зоны особой охраны, куда доступ туристов будет ограничен", - объяснили в НАНЦ.
Новая заповедная территория Антарктики нуждается в защите (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Кроме охраны природы, создание нового антарктического района особой охраны имеет важную научную цель.
"Наши исследователи заложили на территории контрольные полигоны для долгосрочного мониторинга реакции флоры и фауны на климатические изменения", - поделились в НАНЦ.
Уточняется, что надежное, неприкосновенное исследовательское пространство позволит "получать сравнительные данные", необходимые для "понимания темпов и механизмов трансформации экосистем в полярном регионе".
"Поэтому Украина сделала значительный вклад в изучение и, самое главное, сохранение уязвимых экосистем Антарктики", - констатировали в НАНЦ.
Украинские исследователи пристально следят за ситуацией в Антарктике (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Как создавался новый район особой охраны
Первоначальная инициатива по созданию нового антарктического района особой охраны - АРОО - была:
- более масштабной;
- должна была охватить различные ценные участки побережья и островов района полуострова "Киев".
"Проект комплексного АРОО и необходимые для его принятия документы подготовили заведующий отделом биологии и экологии НАНЦ Иван Парникоза и сотрудница этого отдела Анна Евчун", - рассказали гражданам.
При этом заведующий отделом международного сотрудничества Андрей Федчук занимался представлением документов и лоббированием их рассмотрения во время встреч сторон Антарктического договора.
"К сожалению, некоторые стороны заблокировали создание расширенного района, поэтому пришлось пойти путем постепенного создания меньших АРОО", - констатировали в НАНЦ.
Итак, "Залив Колинз" (утвержденный в этом году), стал первым из них.
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