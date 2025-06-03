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Длиной - с Крещатик. Украинские полярники показали уникальный "столовый" айсберг (фото)

Вторник 03 июня 2025 11:44
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Длиной - с Крещатик. Украинские полярники показали уникальный "столовый" айсберг (фото) Украинские полярники сделали фото уникального айсберга (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Ирина Костенко

Украинские полярники показали фото уникального великана - айсберга длиной с Крещатик. Уже около месяца он плавает неподалеку нашей антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

Чем уникален айсберг возле станции "Академик Вернадский"

Согласно измерениям украинских полярников, длина ледовой глыбы, плавающей неподалеку антарктической станции, составляет 1285 метров.

"То есть как у главной улицы Киева", - отметили в НАНЦ.

Длиной - с Крещатик. Украинские полярники показали уникальный &quot;столовый&quot; айсберг (фото)Айсберг длиной с Крещатик (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Евген Шаталов, Зоя Швыдкая, Александр Полудень)

Сообщается также, что:

  • наибольшая высота видимой части этого айсберга - 80 м;
  • ширина составляет около 90 метров.

"Сейчас моя шестая зимовка на "Вернадском", и я еще никогда не видел здесь таких огромных айсбергов", - поделился глава 30-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Александр Полудень.

Длиной - с Крещатик. Украинские полярники показали уникальный &quot;столовый&quot; айсберг (фото)Айсберг возле "Вернадского" - огромный (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Евген Шаталов, Зоя Швыдкая, Александр Полудень)

Он добавил, что полярники наблюдают за ним прямо из окон станции, хотя айсберг дрейфует в нескольких десятках километров от острова.

Речь идет об острове Галиндез архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика), где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский".

Длиной - с Крещатик. Украинские полярники показали уникальный &quot;столовый&quot; айсберг (фото)Айсберг настолько большой, что за ним можно следить из окна "Вернадского" (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Евген Шаталов, Зоя Швыдкая, Александр Полудень)

Эксперты рассказали, что по форме это - столовый айсберг:

  • с вертикальными сторонами;
  • с плоской верхушкой.

"Он похож на огромный ледовый остров посреди океана", - поделились в НАНЦ.

Длиной - с Крещатик. Украинские полярники показали уникальный &quot;столовый&quot; айсберг (фото)Ледовый остров неподалеку от "Вернадского" (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Евген Шаталов, Зоя Швыдкая, Александр Полудень)

Если говорить о том, откуда взялся этот ледовый гигант возле "Вернадского" и куда направится дальше, то полярники допускают, что он откололся от одного из шельфовых ледников, расположенных южнее: Георга VI или Уилкинса.

"За дальнейшей судьбой айсберга наши ученые будут наблюдать, а мы будем держать вас в курсе", - уточнили в пресс-службе антарктического научного центра.

Длиной - с Крещатик. Украинские полярники показали уникальный &quot;столовый&quot; айсберг (фото)Айсберг остается под пристальным наблюдением ученых (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Евген Шаталов, Зоя Швыдкая, Александр Полудень)

Что известно о самых больших айсбергах, зафиксированных исследователями

Согласно информации НАНЦ, такие столовые айсберги откалываются от шельфовых ледников и могут иметь чрезвычайные размеры.

Так, самый большой зафиксированный айсберг В-15 имел площадь 11 тыс. квадратных километров (длина - почти 300 км), но он растаял.

Сейчас самым большим айсбергом считается А23а площадью около 3,1 тыс. квадратных километров.

"Только представьте - на нем поместится почти 4 Киева", - отметили в НАНЦ.

Уточняется, что этот айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году вместе с советской сезонной станцией "Дружная-1" (позже конструкции и оборудование сняли и перенесли на другую станцию).

Украинцам рассказали, что А23а много лет стоял в море Ведделла, зацепившись за дно. Но в 2020 году он начал дрейфовать и доплыл до субантарктического острова Южная Джорджия (расстояние - более 2 тыс. км).

Там в марте этого года он сел на мель и разрушается: вокруг него фиксируют тысячи обломков.

Длиной - с Крещатик. Украинские полярники показали уникальный &quot;столовый&quot; айсберг (фото)Длиной - с Крещатик. Украинские полярники показали уникальный &quot;столовый&quot; айсберг (фото)Публикация НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Напомним, ранее украинские полярники поделились кадрами невероятного оптического явления, похожего на "кольцо с тремя солнцами".

Читайте также, как прошла самая холодная за 6 лет полярная зима возле "Академика Вернадского".

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