Главная » Новости » Происшествия

В Украине накрыли сеть, которая продавала новый опасный наркотик

Украина, Четверг 09 октября 2025 16:50
В Украине накрыли сеть, которая продавала новый опасный наркотик Фото: в Украине действовала сеть, которая продавала новый наркотик (npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители разоблачили преступную группировку, которая продавала новый опасный наркотик "кратом". 29 человек получили подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

В Офисе генпрокурора отметили, что группировка осуществляла сбыт нового наркотического средства - измельченных листьев растения Mitragyna speciosa ("кратом").

Участники преступной группировки организовали систему сбыта, которая действовала по всей Украине. Наркотики завозили через границу, после чего их продавали через интернет платформы и Telegram-каналы, службы доставки, в том числе "Новую почту", спортивные залы, заведения общепита. Основными клиентами была молодежь.

Впервые в Украине такой наркотик продали в Тернополе. С момента начала своей деятельности правонарушители продали на территории Украины до 10 тонн "кратома". Ориентировочная стоимость - более 60 млн гривен.

Фото: правоохранители задержали членов преступной группировки (npu.gov.ua)

Во время спецоперации правоохранители провели 78 обысков в Киеве и еще 13 областей.

21 участник задержан в соответствии со ст. 208, 615 УПК Украины. Некоторых участников задержали в международном пункте пропуска при попытке ввоза очередной партии наркотиков. Решается вопрос об сообщении им подозрений по факту контрабанды.

Что такое "кратом"

"Кратом" - это листья тропического растения Mitragyna speciosa (распространенного в Юго-Восточной Азии). Активный алкалоид кратома - митрагинин - обладает опиоидоподобным действием и считается в 10 раз мощнее морфина по своим эффектам.

В небольших дозах растение действует как стимулятор, а в больших - может приводить к зависимости и седативному эффекту.

К слову, 27 мая украинские правоохранители совместно с польскими провели спецоперацию по ликвидации канала контрабанды в Украину прекурсоров для изготовления тяжелых наркотиков.

