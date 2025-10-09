В Украине накрыли сеть, которая продавала новый опасный наркотик

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram .

В Офисе генпрокурора отметили, что группировка осуществляла сбыт нового наркотического средства - измельченных листьев растения Mitragyna speciosa ("кратом").

Участники преступной группировки организовали систему сбыта, которая действовала по всей Украине. Наркотики завозили через границу, после чего их продавали через интернет платформы и Telegram-каналы, службы доставки, в том числе "Новую почту", спортивные залы, заведения общепита. Основными клиентами была молодежь.

Впервые в Украине такой наркотик продали в Тернополе. С момента начала своей деятельности правонарушители продали на территории Украины до 10 тонн "кратома". Ориентировочная стоимость - более 60 млн гривен.

Фото: правоохранители задержали членов преступной группировки (npu.gov.ua)

Во время спецоперации правоохранители провели 78 обысков в Киеве и еще 13 областей.

21 участник задержан в соответствии со ст. 208, 615 УПК Украины. Некоторых участников задержали в международном пункте пропуска при попытке ввоза очередной партии наркотиков. Решается вопрос об сообщении им подозрений по факту контрабанды.