Главная » Новости » Происшествия

Вымогал 100 тысяч долларов за демонтаж пути: задержан чиновник "Укрзализныци"

10:15 09.04.2026 Чт
2 мин
Он получил взятку вместе с подозрением
aimg Татьяна Степанова
Вымогал 100 тысяч долларов за демонтаж пути: задержан чиновник "Укрзализныци" Фото: задержан чиновник "Укрзализныци", который требовал 100 тысяч долларов за демонтаж пути (t.me/pgo_gov_ua)

Заместитель директора Департамента экологической безопасности АО "Укрзализныця" требовал от представителя предприятия по производству гранитной продукции в Хмельницкой области 100 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, посадник требовал деньги за то, чтобы "решить вопрос" с демонтажем и списанием железнодорожного пути, который мешал расширению производства.

Схема была продумана: сначала инициировать "сезонный объезд", чтобы комиссия признала колею нерентабельной, затем - демонтаж, списание, исключение из реестров. Также речь шла о передаче участка под колеей общине для нужд карьера.

Чиновник уверял, что процедура сложная и требует согласований с руководством УЗ, Мининфраструктуры и профильными подразделениями. Зато обещал организовать весь процесс "под ключ" за 3-6 месяцев и ссылался на опыт подобной работы на Львовской железной дороге.

За работу посаловец УЗ требовал наличные заранее.

Его задержали в момент получения денег. При личном обыске изъяты наличные и собственноручно написанная расписка.

Обыски также проведены дома, на работе и в автомобиле чиновника.

Подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. От 8 до 12 лет с конфискацией имущества. В суд подано ходатайство о заключении под стражу.

В настоящее время продолжается. Также правоохранители проверяют другие возможные эпизоды и причастных лиц.

Дела о взяточничестве

Напомним, ранее мы сообщали, что офицер Национальной гвардии Украины пытался подкупить медиков, чтобы получить фиктивную инвалидность и освободиться от службы.

Чиновнику объявили подозрение по статье 369 часть 3 Уголовного кодекса - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Также украинские правоохранители задержали в Ровенской области двух заместителей начальников областных управлений СБУ. Они требовали взятку у представителя янтарного бизнеса.

Кроме того, народного депутата от "Слуги народа" и ее помощницу суд признал виновными в получении взятки за помощь уклонистам. Они получили по 2 года тюрьмы.

