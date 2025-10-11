ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Украине разоблачили две наркогруппы: через Telegram продавали наркотик сильнее морфина

Украина, Суббота 11 октября 2025 15:48
UA EN RU
В Украине разоблачили две наркогруппы: через Telegram продавали наркотик сильнее морфина Иллюстративное фото: в Украине разоблачили две наркогруппы (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

В Украине прокуроры разоблачили две масштабные наркотические сети, которые действовали по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Первая наркосеть

12 участников преступной организации, наладивших производство и сбыт наркотиков через Telegram и систему "закладок".

"Организаторы, фасовщики, логисты, сбытовые звенья - работали как "бизнес"", - говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты готовые наркотики, прекурсоры, лабораторное оборудование.

Вторая наркосеть

29 человек, среди них пятеро несовершеннолетних, сбывали новый опасный наркотик - "кратом".

Его действие в 10 раз сильнее морфина. Через интернет и службы доставки они реализовали до 10 тонн этого вещества на более 60 миллионов гривен.

"Основная цель - молодежь", - отметили прокуроры.

Напомним, в Украине разоблачили международную схему контрабанды каннабиса. Наркотики пересылали из США в посылках с пищевыми продуктами.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые маскировались под военных.

Читайте также, как СБУ задержала члена международного наркосиндиката, которого Интерпол разыскивал в течение шести лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прокуратура Дети
Новости
Как и когда изменятся правила въезда в Евросоюз? Разъяснение пограничников
Как и когда изменятся правила въезда в Евросоюз? Разъяснение пограничников
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит