В Украине разоблачили две наркогруппы: через Telegram продавали наркотик сильнее морфина

Иллюстративное фото: в Украине разоблачили две наркогруппы (GettyImages)

В Украине прокуроры разоблачили две масштабные наркотические сети, которые действовали по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.