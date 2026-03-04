ua en ru
Главная » Новости » В мире

МАГАТЭ сделало жесткое заявление по ядерной программе Ирана

Иран, США, Среда 04 марта 2026 04:35
МАГАТЭ сделало жесткое заявление по ядерной программе Ирана Фото: МАГАТЭ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, несмотря на отсутствие доказательств разработки Ираном ядерной бомбы, масштабы обогащения урана и ограничения для инспекторов вызывают серьезные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в сети Х.

Читайте также: Что с радиацией после ударов по Ирану: заявление МАГАТЭ

Запасы урана вызывают обеспокоенность

"Я был предельно четким и последовательным в своих отчетах по ядерной программе Ирана: хотя доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, нет, его значительные запасы обогащенного урана, близкого к оружейному уровню, а также отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывают серьезную обеспокоенность".

По словам главы агентства, ключевыми факторами остаются объемы материала, обогащенного до уровня, приближенного к военному, а также неполный доступ международных специалистов к объектам.

Условия для гарантий мирного характера

"По этим причинам в моих предыдущих отчетах указано, что до тех пор, пока Иран не окажет содействие Международного агентства по атомной энергии в урегулировании остающихся вопросов по гарантиям, Агентство не сможет предоставить подтверждение того, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер»".

Таким образом, в агентстве подчеркивают: без полноценного взаимодействия и решения всех открытых вопросов подтвердить исключительно мирную направленность программы невозможно.

Напоминаем, что Запорожская АЭС, находящаяся временно под контролем российских войск, в настоящий момент функционирует лишь через одну внешнюю линию электропередач, что ограничивает стабильность энергоснабжения и повышает риски аварийной ситуации.

Отметим, что Украина выступила с инициативой исключить из процесса принятия решений в МАГАТЭ страны, которые своими действиями создают угрозу безопасному использованию ядерной энергии.

