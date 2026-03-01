ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Что с радиацией после ударов по Ирану: заявление МАГАТЭ

Иран, Воскресенье 01 марта 2026 06:43
UA EN RU
Что с радиацией после ударов по Ирану: заявление МАГАТЭ Фото: МАГАТЭ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Международное агентство по атомной энергии заявило, что не фиксирует изменений радиационной обстановки после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Читайте также: Из-за ударов РФ МАГАТЭ проверит безопасность украинских атомных станций, - Bloomberg

"Агентство внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности во избежание любых угроз ядерной безопасности для населения региона", — отметили в МАГАТЭ.

В ведомстве добавили, что поддерживают постоянный контакт со странами региона и продолжат информировать о ситуации.

Запрос Ирана на экстренное заседание

Постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене направило обращение с требованием созвать внеочередное заседание Совета управляющих агентства.

В заявлении указано, что соответствующее письмо было адресовано генеральному директору Рафаэль Гросси в связи с событиями, начавшимися 28 февраля.

Позиция России

С инициативой провести специальное заседание Совета управляющих 2 марта, до ранее запланированной сессии, также выступила Россия

Напоминаем, что Запорожская атомная электростанция, находящаяся под временным контролем российских сил, в настоящее время подключена лишь к одной внешней линии электроснабжения.

Отметим, что Украина выступила с инициативой временно лишить Россию членства в Совете управляющих МАГАТЭ также предложила внести изменения в уставные документы агентства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Ядерные испытания МАГАТЭ
Новости
Четверо членов семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи убиты, - СМИ
Четверо членов семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи убиты, - СМИ
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше