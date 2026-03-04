МАГАТЕ зробило жорстку заяву щодо ядерної програми Ірану
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що, незважаючи на відсутність доказів розроблення Іраном ядерної бомби, масштаби збагачення урану й обмеження для інспекторів викликають серйозні питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в мережі Х.
Запаси урану викликають стурбованість
"Я був гранично чітким і послідовним у своїх звітах щодо ядерної програми Ірану: хоча доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, немає, його значні запаси збагаченого урану, близького до збройового рівня, а також відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозну стурбованість".
За словами глави агентства, ключовими факторами залишаються обсяги матеріалу, збагаченого до рівня, наближеного до військового, а також неповний доступ міжнародних фахівців до об'єктів.
Умови для гарантій мирного характеру
"З цих причин у моїх попередніх звітах зазначено, що доти, доки Іран не посприяє Міжнародному агентству з атомної енергії у врегулюванні питань, що залишаються, щодо гарантій, Агентство не зможе надати підтвердження того, що ядерна програма Ірану має винятково мирний характер"".
Таким чином, в агентстві підкреслюють: без повноцінної взаємодії та вирішення всіх відкритих питань підтвердити виключно мирну спрямованість програми неможливо.
Нагадуємо, що Запорізька АЕС, яка перебуває тимчасово під контролем російських військ, наразі функціонує лише через одну зовнішню лінію електропередач, що обмежує стабільність енергопостачання та підвищує ризики аварійної ситуації.
Зазначимо, що Україна виступила з ініціативою виключити з процесу ухвалення рішень у МАГАТЕ країни, які своїми діями створюють загрозу безпечному використанню ядерної енергії.