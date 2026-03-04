МАГАТЕ зробило жорстку заяву щодо ядерної програми Ірану

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що, незважаючи на відсутність доказів розроблення Іраном ядерної бомби, масштаби збагачення урану й обмеження для інспекторів викликають серйозні питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в мережі Х.

Запаси урану викликають стурбованість

"Я був гранично чітким і послідовним у своїх звітах щодо ядерної програми Ірану: хоча доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, немає, його значні запаси збагаченого урану, близького до збройового рівня, а також відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозну стурбованість".

За словами глави агентства, ключовими факторами залишаються обсяги матеріалу, збагаченого до рівня, наближеного до військового, а також неповний доступ міжнародних фахівців до об'єктів.

Умови для гарантій мирного характеру

"З цих причин у моїх попередніх звітах зазначено, що доти, доки Іран не посприяє Міжнародному агентству з атомної енергії у врегулюванні питань, що залишаються, щодо гарантій, Агентство не зможе надати підтвердження того, що ядерна програма Ірану має винятково мирний характер"".

Таким чином, в агентстві підкреслюють: без повноцінної взаємодії та вирішення всіх відкритих питань підтвердити виключно мирну спрямованість програми неможливо.