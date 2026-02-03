ua en ru
Россию лишат голоса в МАГАТЭ? Украина предложила изменения в устав агентства

Киев, Вторник 03 февраля 2026 18:07
Россию лишат голоса в МАГАТЭ? Украина предложила изменения в устав агентства Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина предложила лишить права участия в принятии решений МАГАТЭ те страны, которые подрывают безопасное использование ядерной энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.

Глава МИД обратил внимание, что устав МАГАТЭ не предусматривает реакции на действия стран, сознательно подрывающих безопасное использование ядерной энергии. Они продолжают в полной мере пользоваться правами управления в агентстве.

"Украина предлагает четкий механизм лишения права участия в принятии решений МАГАТЭ в таких случаях", - уточнил он.

По словам Сибиги, речь не о политике, а о доверии, безопасности и справедливости.

Министр поручил украинскому представительству в Вене передать такие предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов.

Российская угроза для АЭС

Напомним, несколько недель назад Главное управление разведки МО Украины сообщило, что Российская Федерация рассматривает варианты атак на стратегические объекты энергосистемы - подстанции передачи электроэнергии, обеспечивающие работу украинских АЭС.

Целью Москвы является отсоединение энергоблоков от объединенной энергосистемы, чтобы оставить гражданское население без света и тепла в зимний период. Таким образом Кремль стремится принудить Украину к подписанию капитуляционных требований для окончания войны.

По данным ГУР, по состоянию на середину января 2025 года Россия уже провела разведку десяти соответствующих объектов критической инфраструктуры в девяти областях Украины.

