Россию лишат голоса в МАГАТЭ? Украина предложила изменения в устав агентства
Украина предложила лишить права участия в принятии решений МАГАТЭ те страны, которые подрывают безопасное использование ядерной энергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.
Глава МИД обратил внимание, что устав МАГАТЭ не предусматривает реакции на действия стран, сознательно подрывающих безопасное использование ядерной энергии. Они продолжают в полной мере пользоваться правами управления в агентстве.
"Украина предлагает четкий механизм лишения права участия в принятии решений МАГАТЭ в таких случаях", - уточнил он.
По словам Сибиги, речь не о политике, а о доверии, безопасности и справедливости.
Министр поручил украинскому представительству в Вене передать такие предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов.
Российская угроза для АЭС
Напомним, несколько недель назад Главное управление разведки МО Украины сообщило, что Российская Федерация рассматривает варианты атак на стратегические объекты энергосистемы - подстанции передачи электроэнергии, обеспечивающие работу украинских АЭС.
Целью Москвы является отсоединение энергоблоков от объединенной энергосистемы, чтобы оставить гражданское население без света и тепла в зимний период. Таким образом Кремль стремится принудить Украину к подписанию капитуляционных требований для окончания войны.
По данным ГУР, по состоянию на середину января 2025 года Россия уже провела разведку десяти соответствующих объектов критической инфраструктуры в девяти областях Украины.