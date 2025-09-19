ua en ru
В МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к РФ немедленно деоккупировать ЗАЭС

Страсбург, Пятница 19 сентября 2025 06:15
В МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к РФ немедленно деоккупировать ЗАЭС Фото: российский военный на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию с призывом к России вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Документ под названием "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине" поддержали 62 государства-члена. Он призывает Москву немедленно деоккупировать и демилитаризовать Запорожскую АЭС и вернуть ее под полный контроль Киева.

Резолюция была инициирована Украиной и ее международными партнерами и стала очередным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий россиян, ставящих под угрозу ядерную безопасность всего континента.

Документ содержит прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала с территории ЗАЭС.

Суверенный контроль и ядерная безопасность

В резолюции подтверждается, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты в Украине должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.

Резолюция также подтвердила мандат и непрерывную работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - несмотря на постоянные попытки России подорвать ее деятельность.

В Минэнерго отметили, что присутствие экспертов Агентства означает, что каждый инцидент, каждый риск и каждая атака будут зафиксированы и вынесены на международный уровень.

В то же время, в резолюции упоминаются российские удары по Чернобыльской зоне и повреждения Нового безопасного конфайнмента, что создает риски для международной ядерной безопасности.

Министерство энергетики рассматривает эту резолюцию как шаг на пути к восстановлению ядерной безопасности. Украина настаивает на усилении международного давления на Россию для полного и безусловного выполнения всех резолюций МАГАТЭ и возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины.

"Мы благодарны каждой стране, которая поддержала этот важный документ. 62 голоса "за" - это четкая позиция цивилизованного мира: ядерный терроризм неприемлем, а оккупированная Россией Запорожская АЭС должна быть немедленно возвращена под контроль Украины", - отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Она добавила, что Украина будет продолжать работать с МАГАТЭ и партнерами, чтобы обеспечить выполнение каждого пункта решения.

Запорожская АЭС состоит из шести энергоблоков типа ВВЭР-1000 В-320 советского проекта, в которых применяется водяное охлаждение и водяной теплоноситель. В реакторах используется уран-235, а на территории станции хранится и отработанное ядерное топливо.

4 марта 2022 года российские войска захватили ЗАЭС вместе с городом-спутником Энергодаром. С тех пор объект постоянно находится под угрозой боевых действий и не раз оставался без электропитания из-за обстрелов.

17 сентября команда экспертов МАГАТЭ зафиксировала обстрелы Запорожской АЭС. Несколько снарядов разорвались на территории в непосредственной близости к станции.

В Агентстве отметили, что на станции нарушены 6 из 7 ключевых столпов ядерной безопасности.

Россия пытается переложить на Украину ответственность за нарушение ядерной безопасности.

