На ЧАЭС продолжается пожар после удара по укрытию: есть ли радиационная угроза

На Чернобыльской АЭС продолжается пожар после удара по укрытию разрушенного четвертого энергоблока. Радиационной угрозы по состоянию на утро 15 февраля не фиксируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Радиационное состояние в зоне отчуждения контролируется на 39 пунктах автоматизированной системы контроля. По состоянию на 08:30 превышений мощности эквивалента амбиентной дозы (ПЭАД) и гамма-излучения не зафиксировано.

Отмечается, что продолжается тушение возгорания заполнителя внешней обшивки арки нового безопасного конфайнмента. С 22:00 до 07:00 было привлечено пять работников ГСЧС и две единицы техники. По состоянию на 07:00 привлечено 40 работников ГСЧС и восемь единиц техники.

Удар по саркофагу ЧАЭС

В пятницу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по укрытию четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции. В результате атаки новый безопасный конфайнмент был поврежден, там возник пожар.

По словам главы государства, это был беспилотник с фугасной боевой частью. Внутри и вблизи укрытия обнаружили обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.

После атаки специалисты не фиксировали повышение радиационного фона. Однако в Минэнерго допустили, что в случае серьезного повреждения есть угроза значительного повышения радиационного фона.

Подробнее об атаке на Чернобыльскую АЭС и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

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