МАГАТЕ збереться на екстрене засідання у зв'язку з Іраном

Фото: МАГАТЕ (УНІАН)

Скликати засідання, яке відбудеться 10 липня, попросили США

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) скликає екстрене засідання для обговорення ситуації навколо ядерної програми Ірану. Про це передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Засідання призначене на 10 липня. Скликати його попросили Сполучені Штати, зокрема - представник США при міжнародних організаціях у Відні Джекі Уолкот.

Також радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що "на Іран слід чинити тиск, щоб він відмовився від своїх ядерних амбіцій".

У МАГАТЕ раніше вже підтвердили факт порушення Тегераном положення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Ця міжнародна ядерна угода була укладення в 2015 році. Іран вперше перевищив ліміт зберігання збагаченого урану. Країни Євросоюзу вже звернулися до Тегерану із застереженням від подальших порушень СВПД.

У відповідь президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Тегеран в праві самостійно визначати необхідний йому рівень.

Конфлікт США і Ірану загострився після відмови з боку Тегерана виконувати частину зобов'язання в рамках СВПД. У відповідь на такі дії США в травні 2018 Дональд Трамп заявив, що Америка вийшла з договору в односторонньому порядку. Вашингтон також посилив санкції проти Ірану, направивши в регіон військові кораблі і бомбардувальники.

Нагадаємо, 1 липня 2019 Іран перевищив дозволений ядерною угодою 2015 року ліміт запасів урану.