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Іран перевищив дозволений ядерною угодою ліміт запасів урану

Новини » В світі    01.07.2019 - 17:24
Іран перевищив дозволений ядерною угодою ліміт запасів урану
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Іран стверджує, що його ядерна програма є відповіддю на "негідну" допомогу в торгівлі

Іран перевищив дозволений ядерною угодою 2015 року ліміт запасів урану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

За інформацією прес-секретаря МЗС Ірану Аббаса Мусаві, Тегеран перевищив відповідний ліміт в 300 кг гексафториду урану, проте уточнив, що кроки щодо зменшення зобов'язань ядерної угоди 2015 року є "оборотними".

"Наші інспектори знаходяться на місцях, і вони будуть повідомляти штаб-квартиру, як тільки буде підтверджено запаси низькозбагаченого урану" - сказав представник МАГАТЕ.

Додамо, що після переговорів у п'ятницю у Відні, Іран заявив, що європейські країни занадто мало пропонують допомоги у торгівлі, задля  того щоб переконати його дотримуватися ліміту. 

ВІдзначимо, що президент США Дональд Трамп раніше вивів Вашингтон з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, таким чином обмеживши ядерну програму Тегерана, щоб він не зміг отримати ядерну зброю. Звинувативши Іран у порушеннях програми, Трамп наклав на Тегеран вже кілька пакетів санкцій США.

Нагадаємо, представники п'яти країн-членів ядерної угоди з Іраном попередили Тегеран щодо необхідності дотримуватися умов цього документа. Сторони договору попередили представника Ірану, що він повинен повернутися до виконання своїх зобов'язань в рамках угоди, яке вже кілька разів було порушено. Як відомо, раніше Іран і "шістка" міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) 14 липня 2015 року досягли угоди щодо врегулювання проблеми іранського атома.

Як повідомляло РБК-Україна, Іран нещодавно заявив, що має намір прискорити процес збагачення урану після 27 червня, коли закінчується термін ультиматуму про виконання вимог щодо ядерної угоди. 

 

 

 

 

Учасники ядерної угоди закликали Іран дотримуватися умов документа Іран прискорить процес збагачення урану
Новини України Іранядерное соглашение
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