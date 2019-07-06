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МАГАТЭ соберется на экстренное заседание из-за Ирана

Новости » Энергетика    06.07.2019 - 06:29
МАГАТЭ соберется на экстренное заседание из-за Ирана
Фото: МАГАТЭ (УНИАН)

Созвать заседание, которое состоится 10 июля, попросили США

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) созывает экстренное заседание для обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Заседание назначено на 10 июля. Созвать его попросили Соединенные Штаты, в частности - представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкот.

Также советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что "на Иран следует оказывать нажим, чтобы он отказался от своих ядерных амбиций".

В МАГАТЭ ранее уже подтвердили факт нарушения Тегераном положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Эта международная ядерная сделка была заключенна в  2015 году. Иран впервые превысил лимит хранения обогащенного урана. Страны Евросоюза уже обратились к Тегерану с предостережением от дальнейших нарушений СВПД.

В ответ президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран в праве самостоятельно определять необходимый ему уровень.

Конфликт США и Ирана обострился после отказа со стороны Тегерана выполнять часть обязательства в рамках СВПД. В ответ на такие действия США в мае 2018 Дональд Трамп заявил, что Америка вышла из договора в одностороннем порядке. Вашингтон также ужесточил санкции против Ирана, направив в регион военные корабли и бомбардировщики.

Напомним, 1 июля 2019 Иран превысил разрешенный ядерным соглашением 2015 года лимит запасов урана

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