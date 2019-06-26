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Іран прискорить процес збагачення урану

Новини » Політика    26.06.2019 - 16:26
Іран прискорить процес збагачення урану
Фото: Бехруз Камальванді (irna.ir)

Запаси збагаченого урану вже сягають майже 300 кг

Іран має намір прискорити процес збагачення урану після 27 червня, коли закінчується термін ультиматуму щодо виконання зобов'язань з ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fars News.

За словами представника Організації з ядерної енергії Ірану Бехруза Камальванді, запаси збагаченого урану завтра перевищать 300 кг. Після чого Тегеран прискорить процес збагачення.

Камальванді додав, що такі дії Ірану пов'язані з "небажанням країн Європи виконувати свої зобов'язання" в рамках ядерної угоди.

Нагадаємо, раніше Камальванді заявляв, що з 27 червня Іран планує залишити за собою право зберігати більше 300 кг збагаченого урану на території країни всупереч ядерному договору. Також Тегеран планує зупинити експорт залишків урану та відпрацьованої важкої води в інші країни.

РБК-Україна писало, що Тегеран планує відмовитися від нового ряду зобов'язань за ядерною угодою. Іран вирішив відмовитися від виконання частини зобов'язань за ядерним договором з 7 липня 2019 року.

Крім того, президент Ірану пригрозив не виконувати зобов'язання щодо ядерної угоді. На Нараді по взаємодії і заходам довіри в Азії Рухани заявив, що Іран не може дотримуватися ядерної угоди в односторонньому порядку, він також додав, що вони хочуть бачити "позитивні сигнали" від інших країн підписали договір, включаючи РФ, Китай, Британію, Францію і Німеччину.

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