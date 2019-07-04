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Трамп порекомендував Ірану бути обережнішим з погрозами щодо урану

Новини » Політика    04.07.2019 - 02:00
Трамп порекомендував Ірану бути обережнішим з погрозами щодо урану
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп заявив, що погрози про збагачення урану можуть обернутися проти Тегерана

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів на загрози Ірану про збільшення ліміту запасів низькозбагаченого урану, який перевищить дозволений Спільним всеосяжним планом дій (СВПД) об'єм. Об це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Зазначимо, президент Ірану Хасан Рухані заявив раніше в середу, 3 липня, що Тегеран скорочує свої зобов'язання в рамках СВПД щодо іранської ядерної програми. Також він зазначив, що після 7 липня Іран повернеться до початкового плану по модернізації атомного реактора в Араку. До ядерної угоди цей реактор дозволяв отримувати плутоній для ядерної зброї.

"Рухані говорить, що вони будуть збагачувати уран до "будь-якого ліміту, який захочуть", якщо не буде нової ядерної угоди. Будь обережний з погрозами, Іран. Вони можуть обернутися, щоб вкусити тебе, як ніхто не був укушений раніше", - застеріг Трамп.

Трамп порекомендував Ірану бути обережнішим з погрозами щодо урану

Додамо, 7 червня закінчується термін, який надав учасникам СВПД Хасан Рухані після того, як 8 травня 2019 року оголосив про призупинення частини зобов'язань щодо ядерної угоди. Рухані тоді закликав учасників угоди повернутися до виконання програми, оскільки вважає, що учасники угоди, насамперед європейці, не в повній мірі виконують свої зобов'язання в економічній частині угоди. Тегеран вважає, що угода в її нинішньому вигляді не має сенсу.

Угода була укладена в 2015 році, і згідно з документом Іран погодився на 97% скоротити запаси збагаченого урану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Вашингтон з ядерної угоди і ввів санкції відносно Тегерана.

Нагадаємо, країни Європейського союзу закликали Іран скасувати рішення щодо нарощування запасів збагаченого урану.

Країни ЄС закликали Іран скасувати рішення щодо урану Трамп попередив Іран про можливий удар США
Новини України ІрануранДональд Трамп
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