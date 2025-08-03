В МАГАТЭ сообщили о взрывах и задымлении на Запорожской АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы и дым, поднимавшийся на территории вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.
Отмечается, что взрывы и дым, вероятно, возникли из-за атаки на один из вспомогательных объектов станции.
На ЗАЭС команде МАГАТЭ сообщили, что этот объект обстреляли артиллерией и атаковали дронами с 9.00 в субботу, 2 августа, - примерно в то же время, когда сотрудники Агентства слышали звуки боевых действий.
"Вспомогательный объект расположен в 1200 метрах от внешнего периметра площадки ЗАЭС, и днем команда МАГАТЭ все еще могла видеть дым в том направлении", - говорится в отчете.
В ведомстве отметили, что это последний инцидент в череде подобных случаев за последние недели и месяцы, которые еще больше подчеркивают потенциальные угрозы ядерной безопасности во время военного конфликта на территории ЗАЭС.
"Любая атака вблизи атомной электростанции - независимо от запланированной цели - представляет потенциальные риски для ядерной безопасности и должна быть недопустимой. Я вновь призываю к максимальной военной сдержанности возле ядерных объектов, чтобы избежать дальнейшей угрозы ядерной аварии", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Российские захватчики оккупировали Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. Позже на территории станции и в технических помещениях оккупанты разместили большое количество оружия и техники.
В конце 2022 года все реакторы станции были переведены в состояние холодной остановки. В настоящий момент АЭС не вырабатывает электроэнергию.
Однако на территории станции и прилегающей к ней территории регулярно происходят инциденты с пожарами, пролетами дронов над колпаками реакторов и обесточиванием линий электропередач, питающих собственные нужды ядерного объекта.
Так, 19 июля в районе ЗАЭС произошло задымление из-за лесного пожара.
29 июля в сети появилась информация о якобы превышении радиационного фона в Запорожской области после разворота ветра со стороны электростанции.
Однако в МВД Украины опровергли превышение радиационного фона.
Специалисты МАГАТЭ также не зафиксировали превышения фона на территории ЗАЭС.
В ночь на 13 июля миссия МАГАТЭ зафиксировала сотни выстрелов в районе блоков ЗАЭС. Возле реакторов было найдено много гильз.