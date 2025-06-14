МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в иранском Исфахане

В результате атаки на ядерный объект в Исфахане были повреждены по меньшей мере четыре важных инфраструктурных здания, в частности завод по переработке урана и предприятие по производству топливных пластин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергетике .

Иранское агентство по ядерному регулированию сообщило МАГАТЭ, что уровень радиации за пределами объекта в Исфахане остается неизменным.

По информации, доступной МАГАТЭ, в результате вчерашней атаки Израиля в Иране были повреждены 4 важных здания на ядерном объекте в Исфахане, в частности завод по переработке урана и завод по производству топливных пластин.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес серию мощных ударов по объектам в Иране, в частности тем, которые связаны с ядерной программой и военной инфраструктурой.

По словам израильских чиновников, подготовка к удару длилась примерно восемь месяцев. Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.

Подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что Иран в тот же вечер ответил волной ракетных ударов. По предварительным данным, ракеты попали по меньшей мере семи локациям в районе Тель-Авива.

Подробнее об обстреле, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что израильские власти, в частности министр обороны Израиля Кац анонсировал ответ на удары Ирана, которые "станут для них невыносимыми".

А тем временем премьер-министр Биньямин Нетаньяху тем временем обратился к иранскому режиму.

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