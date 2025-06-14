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МАГАТЕ підтвердило пошкодження ядерного об'єкта в іранському Ісфахані

Іран, Субота 14 червня 2025 21:57
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МАГАТЕ підтвердило пошкодження ядерного об'єкта в іранському Ісфахані Фото: МАГАТЕ підтвердило пошкодження ядерного об'єкта в Ірані (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок атаки на ядерний об'єкт в Ісфахані було пошкоджено щонайменше чотири важливі інфраструктурні будівлі, зокрема завод із переробки урану та підприємство з виробництва паливних пластин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну агенцію з атомної енергетики.

За інформацією, доступною МАГАТЕ, в результаті вчорашньої атаки Ізраїлю в Ірані було пошкоджено 4 важливі будівлі на ядерному об'єкті в Ісфахані, зокрема завод з переробки урану та завод з виробництва паливних пластин.

Іранське агентство з ядерного регулювання повідомило МАГАТЕ, що рівень радіації за межами об'єкта в Ісфахані залишається незмінним.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав серію потужних ударів по об’єктах в Ірані, зокрема тих, які пов’язані з ядерною програмою та військовою інфраструктурою.

За словами ізраїльських посадовців, підготовка до удару тривала приблизно вісім місяців. Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.

Детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Відзначимо, що Іран того ж вечора відповів хвилею ракетних ударів. За попередніми даними, ракети влучили по щонайменше семи локаціях у районі Тель-Авіва.

Детальніше про обстріл, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що ізраїльська влада, зокрема міністр оборони Ізраїль Кац анонсував відповідь на удари Ірану, які "стануть для них нестерпними".

А тим часом прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху тим часом звернувся до іранського режиму.

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МАГАТЕ Ізраїль Іран
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