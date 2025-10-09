МАГАТЭ объявило о начале выхода ЗАЭС из блэкаута: о чем договорились

После длительных консультаций с представителями Украины и России начался процесс восстановления подключения Запорожской АЭС к энергосети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, речь идет о ремонте поврежденных линий 750 кВ "Днепровская" и 330 кВ "Ферросплавная-1", которые расположены по разные стороны линии фронта.

Именно они должны обеспечить станцию внешним питанием для охлаждения шести остановленных реакторов и отработанного топлива.

"Хотя еще понадобится некоторое время, прежде чем будет восстановлено подключение Запорожской атомной электростанции к сети, обе стороны конструктивно сотрудничают с нами, чтобы достичь этой важной цели ради ядерной безопасности. Никто не выиграет от дальнейшего ухудшения ситуации", - подчеркнул Гросси.