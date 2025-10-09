МАГАТЕ оголосило про початок виходу ЗАЕС із блекауту: про що домовилися

Після тривалих консультацій із представниками України та Росії розпочався процес відновлення підключення Запорізької АЕС до енергомережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, йдеться про ремонт пошкоджених ліній 750 кВ "Дніпровська" та 330 кВ "Феросплавна-1", які розташовані по різні боки лінії фронту.

Саме вони мають забезпечити станцію зовнішнім живленням для охолодження шести зупинених реакторів і відпрацьованого палива.

"Хоча ще знадобиться деякий час, перш ніж буде відновлено підключення Запорізької атомної електростанції до мережі, обидві сторони конструктивно співпрацюють із нами, щоб досягти цієї важливої мети заради ядерної безпеки. Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації", - наголосив Гроссі.