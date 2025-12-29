Обезопасил себя от ордера МУС? Путин запретил исполнять в РФ решения иностранных судов
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который предусматривает запрет на исполнение в России решений иностранных судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Лента.ру".
Нововведения предусматривают, что норма о запрете на исполнения решений иностранных судов будет внесена в закон "О судебной системе России".
Теперь России больше не подлежат исполнению решения судов по уголовным делам, которые были вынесены иностранными государствами без участия РФ.
Кроме того, вводится запрет на исполнение постановлений международных судебных органов, если их юрисдикция не закреплена международным соглашением с Россией или резолюцией Совбеза ООН.
Ордер на арест Путина
Напомним, Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Его подозревают в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией и перемещением украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Ордер МУС означает, что те государства, которые являются участниками Римского статута и признают юрисдикцию суда, обязаны арестовать и передать Путина суду, если он окажется на их территории. Однако Россия не является участником Римского статута, официально не признает юрисдикцию МУС и называет решение суда юридически недействительным.
К слову, только несколько недель назад в России суд заочно вынес "приговоры" судьям и прокурору Международного уголовного суда, которые ордера Путина.
В частности, прокурора МУС Карима Хана приговорили к 15 годам лишения свободы за "нарушение законодательства РФ".