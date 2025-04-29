Венгрия проголосовала за выход из МУС: "Суд потерял беспристрастность"

Парламент Венгрии поддержал выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Будапешт считает, что суд потерял беспристрастность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Twitter .

Стоит заметить, что решение о выходе Венгрии из МУС пока что не вступило в силу. Согласно статье 127 Римского статута, выход государства из состава МУС становится официальным только через год после подачи соответствующего уведомления Генеральному секретарю ООН. Поэтому Будапешт все еще обязан сотрудничать с судом.

"Парламент Венгрии только что проголосовал за выход из Международного уголовного суда. Этим решением мы отказываемся быть частью политизированного института, который потерял свою беспристрастность и авторитет", - отметил венгерский чиновник.

Критика Венгрии в адрес МУС

Напомним, ранее власти Венгрии резко критиковали решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта. По мнению МУС, они причастны к военным преступлениям Израиля в Секторе Газа.

Премьер Венгрии Виктор Орбан открыто признал, что он не собирается выполнять такое решение МУС.

Более того, в начале апреля Нетаньяху посетил Венгрию. Власти Венгрии сдержали обещание и не арестовали его.

Также в начале апреля министр юстиции Венгрии Бенце Тужон рассказал о планах страны выйти из Международного уголовного суда.

К слову, МУС также выдавал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, с которым у Орбана "дружественные отношения".

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