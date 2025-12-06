Все простят? В МУС заявили, что будет с ордером на арест Путина в случае перемирия

Международное расследование преступлений, совершенных во время вторжения РФ в Украину, не может быть остановлено никакими политическими обстоятельствами, и даже возможные переговоры не приведут к закрытию дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euronews.

Производство в Международном уголовном суде в Гааге может быть приостановлено во времени, однако его прекращение исключено.

В МУС пояснили: если страны начнут мирные переговоры, Совет Безопасности ООН теоретически может запросить временную паузу, но решение будет иметь ограниченный характер, а само разбирательство все равно будет продолжено и доведено до финала.

Заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан подчеркнула, что уже выданные ордера остаются действительными. Среди них — ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Она отметила, что даже при обсуждении возможной остановки речь идет исключительно о временном решении.

Правовые рамки

Представительница суда уточнила, что подобная пауза не является автоматической. По ее словам, Совет Безопасности может лишь "попросить суд отложить дело, если будет считать, что есть пространство для мирного соглашения".

Поскольку МУС не относится к структурам ООН, он действует исключительно в рамках собственных норм.

"Если расследование уже идет, мы действуем в соответствии с нашей собственной нормативной базой", — объяснила Хан.

Она добавила, что стремление к справедливости должно сопровождать любые мирные инициативы, поскольку устойчивый мир невозможен без ответственности. "Должна быть и возможность ответственности", — отметила судья.

Контекст

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей в Россию.

Тогда же были оформлены ордера на арест еще пяти лиц, подозреваемых в других преступлениях на территории Украины.

Документы действуют в 123 странах, ратифицировавших Римский статут, а значит, Путин может быть задержан при въезде на их территорию.