"Мадяр" объявил масштабный набор в Силы беспилотных систем

Украина, Четверг 30 октября 2025 21:06
"Мадяр" объявил масштабный набор в Силы беспилотных систем Фото: Роберт "Мадяр" Бровди, командующий СБС (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Силы беспилотных систем ВСУ открывают масштабный набор добровольцев. Всего будет более 15 тысяч вакансий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

"Хватит бегать от армии - время летать! Объявляю набор в состав Сил беспилотных систем. 15000+ вакансий, половина из которых - специальности с мирной жизни", - отметил "Мадяр".

Командующий СБС обратил внимание, что каждый может лично выбрать место службы и специальность. Для того, чтобы попасть в Силы беспилотных систем, необходимо заполнить анкету по ссылке.

Также, по словам "Мадара", добровольцев могут научить навыкам управления беспилотников и предоставить все необходимое снаряжение.

Он обратил внимание, что группировка СБС за 5 месяцев существования ликвидировала 30 тысяч оккупантов и уничтожила или поразила более 100 тысяч вражеских целей.

Ожидается, что после такого масштабного набора Силы беспилотных систем будут составлять 5% от общей численности Сил обороны Украины.

Успехи СБС

Напомним, только несколько дней назад командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что воины СБС ударили по Белгородской дамбе, в результате чего она начала пропускать воду.

Такая успешная атака позволила отрезать группировку оккупантов под Волчанском от основных сил врага.

При этом месяц назад дроны Сил беспилотных систем атаковали газораспределительные станции в Луганской области.

В сентябре операторы 412-го полка Nemesis СБС смогли уничтожить несколько важных вражеских целей, в том числе танки. Это позволило улучшить тактическое положение украинских защитников.

