Головна » Новини » Війна в Україні

"Мадяр" оголосив масштабний набір до Сил безпілотних систем

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 21:06
"Мадяр" оголосив масштабний набір до Сил безпілотних систем Фото: Роберт "Мадяр" Бровді, командувач СБС (скриншот)
Автор: Іван Носальський

Сили безпілотних систем ЗСУ відкривають масштабний набір добровольців. Загалом буде понад 15 тисяч вакансій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.

"Досить бігати від армії - час літати! Оголошую набір до складу Сил безпілотних систем. 15000+ вакансій, половина з яких - спеціальності з мирного життя", - зазначив "Мадяр".

Командувач СБС звернув увагу, що кожен може особисто обрати місце служби та спеціальність. Для того, щоб потрапити до Сил безпілотних систем, необхідно заповнити анкету за посиланням.

Також, за словами "Мадара", добровольців можуть навчити навичкам управління безпілотників і надати все необхідне спорядження.

Він звернув увагу, що угруповання СБС за 5 місяців існування ліквідувало 30 тисяч окупантів і знищило або вразило понад 100 тисяч ворожих цілей.

Очікується, що після такого масштабного набору Сили безпілотних систем становитимуть 5% від загальної чисельності Сил оборони України.

Успіхи СБС

Нагадаємо, лише кілька днів тому командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що воїни СБС вдарили по Бєлгородській дамбі, внаслідок чого вона почала пропускати воду.

Така успішна атака дозволила відрізати угруповання окупантів під Вовчанськом від основних сил ворога.

При цьому місяць тому дрони Сил безпілотних систем атакували газорозподільні станції в Луганській області.

У вересні оператори 412-го полку Nemesis СБС змогли знищити кілька важливих ворожих цілей, зокрема танки. Це дало змогу поліпшити тактичне становище українських захисників.

