Дроны СБС ударили по газораспределительным станциям в Луганской области (фото)

Украинские защитники из Сил беспилотных систем поразили сразу три газораспределительные станции во временно оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram .

Он отметил, что атаку осуществили воины 14 полка Сил беспилотных систем.

Фото: украинские дроны ударили по ГРС в Луганской области (t.me/robert_magyar)

"Мадяр" рассказал, что в результате атаки были поражены:

Атака на Киришский НПЗ

Напомним, 14 сентября командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что украинские защитники ударили дронами по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу.

По словам "Мадяра", этот завод входит в число крупнейших предприятий России, его годовая производственная мощность превышает 20 миллионов тонн нефти, а продукция включает высокооктановые бензины и различные виды топлива.

К слову, сегодня, 25 сентября, источники РБК-Украина сообщили, что дроны Главного управления разведки ударили по нефтяным терминалам в Новороссийске и Туапсе.