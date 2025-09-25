ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны СБС ударили по газораспределительным станциям в Луганской области (фото)

Луганская область, Четверг 25 сентября 2025 20:48
UA EN RU
Дроны СБС ударили по газораспределительным станциям в Луганской области (фото) Иллюстративное фото: украинские защитники атаковали ГРС в Луганской области (defence-ua.com)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники из Сил беспилотных систем поразили сразу три газораспределительные станции во временно оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

"Мадяр" рассказал, что в результате атаки были поражены:

  • газораспределительная станция "Счастье" - основной источник газа для Луганской ТЭС (она перешла в вынужденный режим работы на угле);
  • газораспределительная станция "Северодонецк" - критически важная для химической промышленности и поставок газа на северодонецкий "Азот" и не только;
  • газораспределительная станция "Новопсков".

Фото: украинские дроны ударили по ГРС в Луганской области (t.me/robert_magyar)

Он отметил, что атаку осуществили воины 14 полка Сил беспилотных систем.

Атака на Киришский НПЗ

Напомним, 14 сентября командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что украинские защитники ударили дронами по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу.

По словам "Мадяра", этот завод входит в число крупнейших предприятий России, его годовая производственная мощность превышает 20 миллионов тонн нефти, а продукция включает высокооктановые бензины и различные виды топлива.

К слову, сегодня, 25 сентября, источники РБК-Украина сообщили, что дроны Главного управления разведки ударили по нефтяным терминалам в Новороссийске и Туапсе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Вооруженные силы Украины Дрони Атака дронов
Новости
Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил
Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"