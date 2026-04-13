Венгрия "не может отказаться" от нефти РФ: Мадьяр назвал причину

17:50 13.04.2026 Пн
Почему политик просит "не стрелять себе в ногу"?
Валерий Ульяненко
Венгрия "не может отказаться" от нефти РФ: Мадьяр назвал причину

Венгрия будет покупать нефть и газ из как можно большего количества источников, в том числе России. Причина заключается в угрозе для энергоснабжения страны из-за санкцій, "Дружбы" и ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр во время пресс-конференции.

"Нефтепровод "Дружба" и то, что там произошло, свидетельствует об угрозе для энергоснабжения Венгрии. Или же то, что происходит в Тегеране, в Иране, - это также угрожает нашему энергоснабжению. Поэтому в интересах Венгрии - максимально диверсифицировать наш энергетический баланс и энергоснабжение", - сказал он.

Мадьяр отметил необходимость развития трансграничных мощностей и подписании международных договоров от имени Венгрии или компании MOL (международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Будапеште)

По его словам, это нужно для того, чтобы Венгрия могла покупать энергоносители с Востока, Юга, Запада или Севера для обеспечения венгерских домохозяйств и компаний.

Санкции и покупка нефти Европой

"Очевидно, что война до сих пор продолжается, и именно поэтому действуют санкции. Но мы видим, что происходит в Иране, в Тегеране: иногда санкции снимаются, иначе глобальная экономика потерпела бы крах, а страны обанкротились бы из-за дефицита нефти", - сказал Мадьяр.

Он отметил, что, как только война закончится, Европа немедленно отменит санкции. Лидер "Тисы" отметил, что Венгрия является соседом России, и добавил, что Европе "невыгодно покупать сырье по более высоким ценам, поскольку это уничтожает нашу конкурентоспособность".

"Иногда легко просто говорить вещи, и я понимаю моральные вопросы или вопросы принципов. Я буду защищать права человека настолько, насколько это возможно, не хуже любого другого, но давайте не стрелять себе в ногу. Поэтому мы будем стараться покупать нефть и газ из как можно большего количества источников", - подчеркнул Мадьяр.

Напомним, нефтепровод "Дружба" превратился в инструмент давления венгерских властей на Киев. Венгрия заблокировала кредит ЕС в размере 90 млрд евро и связала размораживание этого вопроса с восстановлением нефтеснабжения.

Отметим, Швеция открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса. Президент Европейского совета Антониу Кошта вообще назвал поведение Орбана "неприемлемым".

