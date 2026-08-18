В macOS нашли секретные устройства Apple: ожидаются десятки новинок

В коде macOS Tahoe обнаружили еще неанонсированные устройства Apple. Разработчики нашли новые идентификаторы в последней тестовой версии системы.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на MacRumors .

Умные устройства для дома и наушники

Больше новых упоминаний в коде касается экосистемы умного дома и аудиоустройств:

Home Hub (J490 и J491): система содержит настройки Siri для будущего домашнего хаба. Название J490 указывает на настольную версию с подставкой, а J491 - на модель для монтажа на стену.

HomePod mini 2 (B525): код упоминает установку компонента "Argentium" на продукт с этим кодом, заменяющим текущий B520.

Умная камера (J229): гаджет с несколькими сенсорами, способный распознавать звуки тревоги и снимать видео.

Новая операционка Pebble: подтверждено внутреннее название homeOS, на котором будет работать домашний ха.

AirPods с камерами (B790): в коде обнаружена ошибка считывания видеопотока ("B790 start image stream failed for left bud"). Это отдельный проект наушников, релиз которого ожидается уже осенью .

Новые наушники: зафиксированы идентификаторы AirPods Pro 4 (AirPodsPro1,4) и две новые модели Beats (B518 и B522).

Линейка iPhone и обновленные Mac

В системных сроках нашли подтверждение следующих поколений смартфонов и компьютеров:

iPhone 18, 18 Pro и 18 Pro Max: идентификаторы V67, V63 и V64 соответственно.

iPhone Ultra (V68): под этим индексом скрывается первый складной смартфон от Apple, релиз которого ожидается уже в сентябре.

iPhone Air 2 (V62): вторую версию ультратонкого смартфона планируют выпустить весной 2027 года.

MacBook Pro (J804): базовая 14-дюймовая модель получит чип M6 до конца текущего года.

Модели Mac с OLED: коды K114c, K114s, K116c и K116s могут принадлежать будущим премиальным ноутбукам.

Планшеты, гарнитуры и запуск ИИ в Китае

Код также открывает разработку iPad mini следующего поколения (J510 и J511) с OLED-дисплеем и процессором A19 Pro, обновленный пульт для Apple TV (ATVRemote1,5) и новую гарнитуру Vision (N109).

Отдельный блок системных уведомлений свидетельствует о готовящемся запуске инструментов Apple Intelligence в Китае.

Инструменты Writing Tools получат жесткую систему фильтрации содержимого и алгоритмы автоматической блокировки при обнаружении чувствительных тем.