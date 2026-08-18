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У macOS знайшли секретні пристрої Apple: очікуються десятки новинок

17:36 18.08.2026 Вт
2 хв
Якими будуть нові гаджети екосистеми?
aimg Ольга Завада
У macOS знайшли секретні пристрої Apple: очікуються десятки новинок Apple готує потужне поповнення лінійки пристроїв (фото: Unsplash)
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У коді macOS Tahoe знайшли ще неанонсовані пристрої Apple. Розробники виявили нові ідентифікатори в останній тестовій версії системи.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на MacRumors.

Розумні пристрої для дому та навушники

Найбільше нових згадок у коді стосується екосистеми розумного дому та аудіопристроїв:

Home Hub (J490 та J491): система містить налаштування Siri для майбутнього домашнього хаба. Назва J490 вказує на настільну версію з підставкою, а J491 - на модель для монтажу на стіну.

HomePod mini 2 (B525): код згадує встановлення компонента "Argentium" на продукт із цим кодом, що замінить поточний B520.

Розумна камера (J229): гаджет із кількома сенсорами, здатний розпізнавати звуки тривоги та знімати відео.

Нова операційка Pebble: підтверджено внутрішню назву homeOS, на якій працюватиме домашній ха.

AirPods із камерами (B790): у коді виявлено помилку зчитування відеопотоку ("B790 start image stream failed for left bud"). Це окремий проєкт навушників, реліз якого очікується вже восени.

Нові навушники: зафіксовано ідентифікатори AirPods Pro 4 (AirPodsPro1,4) та двох нових моделей Beats (B518 і B522).

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Лінійка iPhone та оновлені Mac

У системних строках знайшли підтвердження наступних поколінь смартфонів та комп'ютерів:

iPhone 18, 18 Pro та 18 Pro Max: ідентифікатори V67, V63 та V64 відповідно.

iPhone Ultra (V68): під цим індексом ховається перший складаний смартфон від Apple, реліз якого очікується вже у вересні.

iPhone Air 2 (V62): другу версію ультратонкого смартфона планують випустити навесні 2027 року.

MacBook Pro (J804): базова 14-дюймова модель отримає чип M6 до кінця поточного року.

Моделі Mac із OLED: коди K114c, K114s, K116c та K116s можуть належати майбутнім преміальним ноутбукам.

Планшети, гарнітури та запуск ШІ у Китаї

Код також розкриває розробку iPad mini наступного покоління (J510 та J511) з OLED-дисплеєм і процесором A19 Pro, оновлений пульт для Apple TV (ATVRemote1,5) та нову гарнітуру Vision (N109).

Окремий блок системних сповіщень свідчить про підготовку до запуску інструментів Apple Intelligence у Китаї.

Інструменти Writing Tools отримають жорстку систему фільтрації вмісту та алгоритми автоматичного блокування у разі виявлення чутливих тем.

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