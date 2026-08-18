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ВСУ получили предупреждение Apple о шпионских атаках: под угрозой еще 110 стран

10:04 18.08.2026 Вт
3 мин
Как защититься?
aimg Ольга Завада
ВСУ получили предупреждение Apple о шпионских атаках: под угрозой еще 110 стран Apple обнаружила попытки взлома iPhone в ВСУ (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Apple разослала рекордное количество предупреждений о шпионском ПО. Уведомления получили пользователи из 110 стран, в том числе и украинские военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Рекордный всплеск обращений и угрозы для военных в Украине

Представители международных организаций по цифровым правам подтверждают беспрецедентный масштаб рассылки.

Директор расследовательской группы горячей линии Access Now Мохаммед Аль-Маскати сообщил, что количество обращений за помощью после последних уведомлений Apple выросло на 30-40 процентов по сравнению с предыдущими аналогичными кампаниями.

Всплеск уведомлений от пользователей также подтвердили в кибербезопасной компании iVerify.

Среди получивших уведомление об угрозе есть и украинские военные.

Что известно?

Свидетельство бойца ВСУ: один из украинских защитников на условиях анонимности рассказал, что сначала воспринял это сообщение как фишинг, однако впоследствии подтвердил его подлинность через службу поддержки Apple.

Масштаб в Силах обороны: по словам солдата, аналогичные уведомления от Apple об атаках шпионского ПО получили и другие его собратья в армии. Это вызвало беспокойство среди личного состава.

Исследователь аналитического центра The Citizen Lab Джон Скотт-Рейлтон подчеркнул, что масштабы географического охвата публичных сообщений беспрецедентны .

Эксперт считает, что каждое публичное признание о получении оповещения является лишь вершиной айсберга и указывает на более масштабные скрытые операции шпионажа.

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Новые методы информирования и рекомендации по безопасности

Специалисты отмечают, что рост количества выявленных случаев также связан с тем, что Apple существенно изменила и улучшила механизм оповещения пользователей.

Начиная с этого года, компания дублирует предупреждения сразу через несколько каналов.

Каких именно?

  • Экран блокировки: уведомление отображается непосредственно на заблокированном экране iPhone;
  • Настройка устройства: баннер с предупреждением появляется в верхней части приложения "Настройки";
  • Электронная почта и веб-версия: письма посылаются на привязанный e-mail, а также выводятся при входе в аккаунт Apple ID через браузер.

"Новый метод оповещения от Apple помог повысить осведомленность о важности этой проблемы, из-за чего пользователям стало гораздо труднее ее игнорировать", - подчеркнул Мохаммед Аль-Маскати.

Специалисты по кибербезопасности призывают всех, кто получил подобное уведомление, отнестись к нему с максимальной серьезностью.

Главной рекомендацией для защиты устройств является немедленное включение режима повышенной защиты (Lockdown Mode). Специальная функция безопасности, разработанная Apple, направлена на усложнение атак хакеров на iPhone, iPad и Mac.

В настоящее время компании неизвестно ни о одном случае успешного взлома устройств с уже активированным режимом Lockdown Mode.

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