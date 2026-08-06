Мягкая посадка отменяется: что происходит с экономикой России

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После двух лет роста российская экономика перешла к стабильному замедлению. Военные расходы и нефтегазовые доходы пока позволяют Кремлю финансировать войну, но санкции и удары ВСУ постепенно сокращают запас ее прочности.

О нынешней ситуации в российской экономике в материале спецкора РБК-Украина Юрия Дощатова.

Главное: Российская экономика стабильно замедляется после двух лет быстрого роста : прогноз ЦБ на 2026 год допускает рост ВВП от 0 до 1%.

: прогноз ЦБ на 2026 год допускает рост ВВП от 0 до 1%. Военные расходы и нефтегазовые доходы пока позволяют России поддерживать экономику и финансировать войну, однако эффект военного стимулирования постепенно ослабевает.

и финансировать войну, однако эффект военного стимулирования постепенно ослабевает. Украинские удары по НПЗ стали одним из факторов давления на российскую экономику : дефицит топлива привел к росту цен, ограничениям экспорта и вынудил власти снижать требования к качеству бензина.

: дефицит топлива привел к росту цен, ограничениям экспорта и вынудил власти снижать требования к качеству бензина. Россия пока адаптируется к ударам и санкциям : нефтяной экспорт после падения начал восстанавливаться, поэтому говорить об обвале экономики преждевременно.

: нефтяной экспорт после падения начал восстанавливаться, поэтому говорить об обвале экономики преждевременно. Главный эффект давления Украины и ее партнеров – постепенное сокращение запаса прочности российской экономики и финансовых возможностей Кремля для продолжения войны.

Российская экономика после начала полномасштабной войны с Украиной получила новый источник роста за счет резкого увеличения военных расходов. Этот рост с началом конфликта на Ближнем Востоке поддержали высокие нефтегазовые доходы.

Но эффект военного стимулирования экономики ослабевает, а давление на нефтяную отрасль создает дополнительные ограничения для экономики.

Обстрелы российских нефтеперерабатывающих заводов, которые Украина активизировала весной, стали одним из факторов замедления российской экономики.

Центробанку России в июле пришлось значительно ухудшить макропрогноз на текущий год и для поддержки экономики снизить ключевую ставку с 14,25 до 14%.

Ожидаемый рост ВВП снижен с 0,5-1,5% до 0-1%, инфляция увеличена до 6-7% с прежних 4,5-5,5%. Минэкономики РФ тоже снизило свой прогноз роста экономики до 0,4%.

МВФ пока не ухудшил показатели, но отметил сильное замедление экономики России.

Кильский институт мировой экономики считает прогноз Минэкономики РФ чрезмерно оптимистичным, построенным, возможно, на недостоверных данных.

"Есть серьезные сомнения в точности официальных показателей роста, и если инфляция занижена, как предполагают многие, это приведет к еще большему снижению цифр реального роста", – отмечается в докладе немецкого института о состоянии экономики России.

ВВП России теряет темп роста второй год подряд. В 2022 году было падение на 1,2%. В следующие два года экономика не только компенсировала спад, но и продемонстрировала существенный рост.

В 2025 году темпы снизились до 1%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала такой результат заходом на "мягкую посадку". Прогноз на 2026 год, который допускает нулевой рост экономики, можно уже считать стремительным приземлением или даже аварийной посадкой.

Фото: Динамика изменения ВВП России 2022 - 2026 годы (инфографика РБК-Украина)

Обстрелы нефтянки – как фактор спада экономики

Напрямую Центробанк в своем комментарии не указывает обстрелы нефтеперерабатывающих заводов как причину ухудшения макроэкономического прогноза. Но среди факторов негативного влияния на экономику все-таки упоминает "существенный рост цен на моторное топливо".

С начала 2026 года розничные цены на бензин в России из-за дефицита, вызванного обстрелами НПЗ, выросли в среднем на 14%. Если сравнивать с прошлогодними летними ценами, то рост составил 20%.

Чтобы удержать ситуацию под контролем, правительство России для наполнения рынка до конца года запретило экспорт топлива и смягчило требования к его качеству. Разрешили продавать стандарт "Евро-3" вместо обязательного ранее "Евро-5".

Пока в РФ считают сложности с топливом временными, и уже с сентября хотят разрешить заводам-производителям вернуться к экспорту дизеля. Возможно, так и будет, поскольку в конце июля - начале августа ситуация стала постепенно стабилизироваться. Это происходит из-за выхода НПЗ из аварийных ремонтов.

Но, конечно же, не только обстрелы НПЗ привели к экономическому ухудшению. Это результат и санкций, и снижения производственных мощностей как в гражданской промышленности, так и в ВПК, роста производственных затрат из-за подорожания логистики и топлива.

Последствия уже отражаются на социальной сфере. Ведущий российский экономист-географ Наталья Зубаревич фиксирует сокращение расходов на здравоохранение, "оптимизацию", то есть урезание социальных расходов.

Активно растут дефициты региональных бюджетов, главным образом, из-за падения поступлений по налогу на прибыль и сокращения доходов экспортно ориентированных отраслей.

Дефицит рабочей силы в России с 2022 года вырос в три раза – до 1,5 млн человек. Он покрывается за счет трудовых мигрантов из стран Азии. Только в текущем году было выдано 70,4 тыс. разрешений на работу гражданам Китая и 33,7 тыс. – Индии.

Некоторое послабление экономика России ощутила после начала войны на Ближнем Востоке. Цены на энергоносители выросли, и как следствие – увеличились доходы России. Но это эксперты считают временным фактором.

"Экономический рост России остановился, а фискальные буферы в значительной степени исчерпаны. При этом высокие цены на нефть дадут лишь временный эффект из-за эффективности украинских "дроновых санкций" по снижению объемов экспорта", – говорится в отчете Кильского института.

Давление на экономику России должно усилиться

Чтобы российская экономика продолжила ослабевать нынешними темпами, должны сохраняться как минимум три фактора:

завершение войны на Ближнем Востоке, которое способно снизить цены на энергоносители;

усиление санкционного давления на Россию;

сохранение нынешней интенсивности украинских ударов по российским объектам.

В идеале список целей должен расширяться – от нефтяной инфраструктуры к логистическим узлам, портовым терминалам и складам крупнейших маркетплейсов.

Фото: Удары ВСУ по Wildberries в России (Getty Images)

По поводу завершения войны неопределенность сохраняется уже несколько месяцев. Ни у одной из сторон нет четкого и выполнимого плана разрешения конфликта.

В Евросоюзе думают над усовершенствованием санкционных механизмов, поскольку действующие уже себя исчерпали. От больших санкционных пакетов в Брюсселе хотят перейти к более мелким, направленным на конкретные сектора.

Экс-советник президента Украины Олег Устенко приветствует такой подход. При подготовке санкционных пакетов в ЕС иногда возникают разногласия, которые приводят к затягиванию принятия решений и исключениям для некоторых стран.

К примеру, так было при принятии 6-го санкционного пакета в 2022 году, когда исключения для покупки российской нефти получили Венгрия, Чехия и Словакия.

В 21-м пакете, принятом в июле текущего года, исключений требовали уже 6 стран. Им пошли на уступки, чтобы не затягивать процесс.

"Европейцы уже сами понимают, что полностью договориться не могут. Поэтому абсолютно правильно, что они будут менять принцип применения санкций. Не будут вносить в один пакет все - от финансов до нефти, а будут формировать небольшие пакеты по одному-двум направлениям и принимать их быстрее", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

С обстрелами Украиной российских НПЗ, которые Владимир Зеленский считает лучшими санкциями, и других стратегически важных объектов – ситуация проще. Они будут продолжены. Тактику их нанесения уже постепенно меняют.

Целями становятся не только топливные резервуары и НПЗ. Украинские военные сосредотачиваются на поражении критически важных элементов энергетических объектов – тех, от которых зависит их дальнейшая работа.

Иногда используют тактику, которую применяет сама Россия. То есть наносят повторные удары по объекту до завершения его ремонта.

Президент США Дональд Трамп в начале июля даже заявил, что удары Украины могут ускорить завершение войны.

За последние две недели Украина расширила круг целей, начав активно атаковать логистическую инфраструктуру крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. По оценкам, уже повреждено до 22% его логистических мощностей.

Пострадал прежде всего малый и средний бизнес. Его потенциальные потери составляют уже до 280 млрд рублей – это почти 3,5 млрд долларов.

Атакам ВСУ подвергаются и объекты маркетплейса Ozon. Понимая риски, селлеры будут снижать свою активность, что приведет к сокращению рабочих мест.

Но если говорить о наполнении бюджета России для продолжения войны, то, конечно же, вывод из строя НПЗ и маркетплейсов не дают необходимого эффекта, считает Устенко.

"Это скорее про символизм, чем про экономику. Россияне просто более отчетливо ощущают результат войны на бытовом уровне. Они лишаются того, к чему привыкли (бензин и услуги доставки – ред.). В конечном итоге снижается уровень уверенности в завтрашнем дне", – считает Устенко.

Ослабить бюджет России можно усилением атак на нефтяную инфраструктуру в портах, чтобы сократить экспорт.

По данным KSE, производители, находящиеся под санкциями США – "Роснефть", "Лукойл", "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", уже восстановили свою долю в экспорте сырой нефти до 61% после падения до 4-8% в январе-марте 2026 года.

Сейчас суточный объем экспорта российской нефти морем вырос с 3,5 млн баррелей до 4,1 млн.

"Получается, что россияне уже вернули более 20% потерянных мощностей и хотят восстановить обычный объем до начала обстрелов в 5 млн баррелей в сутки. То есть восстанавливаются они довольно быстро", – отметил Устенко.

Российская экономика действительно вошла в период заметного замедления, однако говорить о ее обвале пока преждевременно. Военные расходы, нефтегазовые доходы и способность государства перераспределять ресурсы позволяют Кремлю поддерживать экономику и финансировать войну.

Но эти возможности постепенно сокращаются. Высокая инфляция, рост бюджетного дефицита, санкции и удары по инфраструктуре повышают стоимость ведения войны и ограничивают экспортные возможности России.

Поэтому главный эффект нынешнего давления со стороны Украины и ее партнеров – не обрушение российской экономики, а постепенное сокращение ее запаса прочности и финансовых возможностей для продолжения войны.

Вопрос – ответ (FAQ)

– Почему российская экономика начала замедляться?

– После резкого роста военных расходов эффект бюджетного стимулирования постепенно ослабевает. Одновременно на экономику давят санкции, снижение производственных мощностей, рост издержек и проблемы в нефтяной отрасли из-за обстрелов ВСУ.

– Насколько сильно замедлилась экономика России?

– В 2023 и 2024 годах российский ВВП вырос на 4,1% и 4,9%, но в 2025 году рост замедлился до 1%. На 2026 год Центробанк допускает рост всего на 0-1%, а Минэкономики ожидает 0,4%.

– Как украинские удары по нефтяной инфраструктуре влияют на экономику?

– Они усиливают уже существующие проблемы. Удары по НПЗ привели к перебоям с топливом, росту цен и вынудили российские власти ограничивать экспорт нефтепродуктов и временно снижать требования к качеству бензина. При этом Россия пока достаточно быстро восстанавливает поврежденные мощности.

– Могут ли санкции и удары остановить российскую экономику?

– Пока оснований говорить об обвале нет. Россия сохраняет значительные возможности для перераспределения ресурсов в пользу войны и адаптируется к ограничениям. Однако совокупное давление постепенно сокращает запас прочности экономики и увеличивает стоимость продолжения войны.

– Что может усилить давление на российскую экономику?

– Для дальнейшего сокращения нефтегазовых доходов важны снижение мировых цен на энергоносители, усиление санкционного давления и сохранение украинских ударов по российской нефтяной и логистической инфраструктуре. При этом эффект таких мер проявляется постепенно, а не одномоментно.