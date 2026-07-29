Быстрого мира не будет? Bloomberg узнал, сколько еще может продолжаться война США и Ирана

Несмотря на дипломатические контакты, скорого завершения войны между США и Ираном не ожидают. Главной преградой для мира остается Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам действующих и бывших чиновников из США, Ирана и Европы, война мисс США и Ираном затянется, вероятно, еще на несколько месяцев, поскольку стороны не могут выйти из тупика относительно Ормузского пролива и достичь длительного соглашения о прекращении огня.

Источники, поддерживающие контакты с чиновниками обеих стран, считают, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. По их мнению, конфликт будет и дальше развиваться по уже знакомому сценарию: локальные боевые действия, короткие паузы и новые столкновения.

Почему Ормузский пролив остается главной преградой

Главным камнем преткновения остается Ормузский пролив. Иран настаивает на праве контролировать движение судов через этот стратегический морской путь и взимать сборы с танкеров и других судов, направляющихся в Персидский залив.

В то же время, по словам собеседников агентства, президент США Дональд Трамп не готов уступить этот вопрос и вряд ли согласится на компромисс, пока Тегеран не изменит свою позицию.

Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Именно поэтому контроль над ней Иран рассматривает как один из ключевых рычагов влияния на США и гарантию безопасности.

Возможна ли масштабная эскалация

Собеседники Bloomberg также утверждают, что в Тегеране убеждены: Вашингтон не пойдет на масштабную эскалацию из-за риска резкого скачка цен на нефть и возможных последствий для союзников США в Персидском заливе.

По словам одного из источников, резкий рост стоимости нефти более 100 долларов за баррель стал одной из причин, по которой Трамп приостановил ежедневные авиаудары по Ирану и снова сделал ставку на дипломатию.

В то же время спикера Белого дома Анна Келли отвергла утверждение анонимных источников по поводу мотивов американского президента.

"Комментарии анонимных источников, которые делают вид, будто они осведомлены о мнениях президента Трампа, следует отвергать как сплошные спекуляции, - заявила она. - Только главнокомандующий знает, что он будет делать дальше".

Несмотря на это, источники издания считают, что ни одна из сторон не стремится к возврату к масштабной войне, которая бурлила весной. Вероятнее всего, боевые действия продолжатся с меньшей интенсивностью, а параллельно будут продолжаться косвенные переговоры при посредничестве других государств, прежде всего, Омана.