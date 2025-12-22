"Мяч на поле Рады": ЦИК назвала условия и шаги подготовки к выборам
Для проведения выборов нужно внесение изменений в законодательство, которое рассчитывало нюансы проведения послевоенных выборов, поэтому сейчас мяч на поле Верховной Рады.
Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"В военных условиях выборы проведены быть не могут. Президент (Украины Владимир Зеленский - ред.) отметил в первую очередь на факторе безопасности. Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия", - отметил Дубовик.
По его словам, нужно провести ревизию законодательства, которое рассчитано на мирное время. После того, как наступят предпосылки, будет решен вопрос юридический относительно военного положения, можно говорить о проведении выборов.
Но для проведения выборов нужно внесение изменений в законодательство, которое рассчитывало нюансы проведения послевоенных выборов или выборов после прекращения активной фазы боевых действий.
Он также отметил, что для этого необходима наработка в парламенте дорожной карты и законопроект. Центральная избирательная комиссия вместе с экспертной средой, с представителями международных партнеров работает над необходимыми изменениями в законодательство.
"Но в этих условиях мяч на поле Верховной Рады. Мы надеемся, что начнет работа рабочей группы, которая была анонсирована на согласительном совете. И сможем активно приобщиться к этим процессам, организовать подготовку законодательных актов", - добавил он.
Заместитель председателя ЦИК также подчеркнул, что важно обеспечить как можно большее привлечение граждан к избирательным процессам. В частности тех граждан, проживающих за рубежом, военнослужащих и временно перемещенных лиц, проживающих в других общинах.
Что предшествовало
Президент США Дональд Трамп недавно резко высказался относительно Украины, заявив, что она якобы потеряла демократический статус из-за отсутствия выборов, повторив при этом российские нарративы о войне как повод для их отсрочки.
Напомним, проведение президентских и парламентских выборов в Украине во время военного положения сейчас фактически невозможно из-за рисков безопасности и постоянных обстрелов. Очередные местные выборы, запланированные на 26 октября, также не состоялись именно по этой причине.
Зеленский также отмечал, что государство технически готово к выборам, однако они возможны только после прекращения огня или при условии реальных гарантий безопасности. По его словам, в случае такой поддержки избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60-90 дней.
В то же время Зеленский ожидает предложений от парламента по изменениям в законодательство, ведь Конституция запрещает проведение выборов во время военного положения.
Между тем российский диктатор Владимир Путин заявил, что "подумает" над гарантиями безопасности на период возможного голосования, одновременно выдвинув условия относительно участия жителей временно оккупированных территорий Украины.