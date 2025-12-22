"Мяч на поле Рады": ЦИК назвала условия и шаги подготовки к выборам

Для проведения выборов нужно внесение изменений в законодательство, которое рассчитывало нюансы проведения послевоенных выборов, поэтому сейчас мяч на поле Верховной Рады.

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"В военных условиях выборы проведены быть не могут. Президент (Украины Владимир Зеленский - ред.) отметил в первую очередь на факторе безопасности. Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия", - отметил Дубовик.

По его словам, нужно провести ревизию законодательства, которое рассчитано на мирное время. После того, как наступят предпосылки, будет решен вопрос юридический относительно военного положения, можно говорить о проведении выборов.

Но для проведения выборов нужно внесение изменений в законодательство, которое рассчитывало нюансы проведения послевоенных выборов или выборов после прекращения активной фазы боевых действий.

Он также отметил, что для этого необходима наработка в парламенте дорожной карты и законопроект. Центральная избирательная комиссия вместе с экспертной средой, с представителями международных партнеров работает над необходимыми изменениями в законодательство.

"Но в этих условиях мяч на поле Верховной Рады. Мы надеемся, что начнет работа рабочей группы, которая была анонсирована на согласительном совете. И сможем активно приобщиться к этим процессам, организовать подготовку законодательных актов", - добавил он.

Заместитель председателя ЦИК также подчеркнул, что важно обеспечить как можно большее привлечение граждан к избирательным процессам. В частности тех граждан, проживающих за рубежом, военнослужащих и временно перемещенных лиц, проживающих в других общинах.