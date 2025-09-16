Люксембург решил признать Палестину независимым государством
Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и глава МИД Ксавье Беттель сказали парламентской комиссии, что страна намерена признать государство Палестина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным местных СМИ, окончательное решение о признании, как ожидается, будет принято в конце сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Это произойдет по согласованию с рядом других стран, включая Францию и Бельгию
Таким образом, Люксембург присоединится к растущему списку западных стран, которых планируют признать палестинское государство уже на следующей неделе.
Отмечается, что заявление премьера и главы МИД было сделано спустя нескольких месяцев колебаний правительства и на фоне растущих призывов европейских лидеров, чтобы Израиль прекратил войну в Секторе Газа.
Признание Палестины независимым государством
Напомним, в июле президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что его страна собирается признать Палестину государством.
Такие же намерения высказал в июле и премьер-министр Британии Кир Стармер. Но он анонсировал этот шаг как ответ, если Израиль не прекратить войну в Секторе Газа.
"Британия признает государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре, если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасной ситуации в Газе, не согласится на прекращение огня и не обязуется к долгосрочному устойчивому миру", - сказал Стармер.
Признать Палестину намерены также и ряд других государств. Подробнее о том, почему на Западе заговорили о признании палестинского государства - читайте в материале РБК-Украина.
Тем временем в ночь на 16 августа стало известно, что Израиль начал наземную операцию с целью оккупации города Газа. Источники Axios рассказали, что США поддерживают операцию, но хотят, чтобы она прошла быстро и закончилась как можно скорее.