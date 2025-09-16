ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Люксембург решил признать Палестину независимым государством

Вторник 16 сентября 2025 05:44
UA EN RU
Люксембург решил признать Палестину независимым государством Фото: глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и глава МИД Ксавье Беттель сказали парламентской комиссии, что страна намерена признать государство Палестина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным местных СМИ, окончательное решение о признании, как ожидается, будет принято в конце сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Это произойдет по согласованию с рядом других стран, включая Францию и Бельгию

Таким образом, Люксембург присоединится к растущему списку западных стран, которых планируют признать палестинское государство уже на следующей неделе.

Отмечается, что заявление премьера и главы МИД было сделано спустя нескольких месяцев колебаний правительства и на фоне растущих призывов европейских лидеров, чтобы Израиль прекратил войну в Секторе Газа.

Признание Палестины независимым государством

Напомним, в июле президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что его страна собирается признать Палестину государством.

Такие же намерения высказал в июле и премьер-министр Британии Кир Стармер. Но он анонсировал этот шаг как ответ, если Израиль не прекратить войну в Секторе Газа.

"Британия признает государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре, если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасной ситуации в Газе, не согласится на прекращение огня и не обязуется к долгосрочному устойчивому миру", - сказал Стармер.

Признать Палестину намерены также и ряд других государств. Подробнее о том, почему на Западе заговорили о признании палестинского государства - читайте в материале РБК-Украина.

Тем временем в ночь на 16 августа стало известно, что Израиль начал наземную операцию с целью оккупации города Газа. Источники Axios рассказали, что США поддерживают операцию, но хотят, чтобы она прошла быстро и закончилась как можно скорее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Люксембург Палестина
Новости
В Раду внесли проект госбюджета-2026
В Раду внесли проект госбюджета-2026
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"