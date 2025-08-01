Дипломатический сдвиг. Почему Запад заговорил о признании Палестины независимым государством

РБК-Украина объясняет, что представляет собой Палестина и почему не все в мире считают ее полноценным независимым государством.

В последнее время целый ряд стран Запада заявили о намерениях признать Палестину как независимое государство. Инициаторами этого процесса являются Франция и Великобритания, но их уже поддержали еще более десятка других стран, в частности Австралия, Канада, Ирландия, Испания и т.д. На такой шаг они планируют пойти, если Израиль не положит конец "ужасной ситуации" в Секторе Газа, где продолжается военная операция против террористов ХАМАС. Поэтому стоит напомнить, что собой представляет Палестина и почему ее статус такой особенный.

Как возникла Палестинская национальная автономия

В 1947 году на Ближнем Востоке, в соответствии с резолюцией ООН №181, планировалось создать два государства - Израиль и Палестину. Однако, в ходе целого ряда вооруженных конфликтов между Израилем и его арабскими странами-соседями еврейское государство таки было создано, а вот палестинские группировки оказались без территории и начали террористическую войну против Израиля.

В начале 90-х начался процесс примирения между израильтянами и палестинцами. В результате этого, собственно, возникла Палестинская национальная автономия. Это произошло после 1993 года, когда Израиль и "Организация освобождения Палестины" (ООП) подписали соглашение в Осло.

Согласно формуле "территории в обмен на мир", ООП признала государство Израиль и отказалась от террористических методов борьбы. Взамен Израиль предоставил ООП в управление часть территорий на Западном берегу реки Иордан и Сектор Газа.

Там была создана Палестинская национальная администрация (ПНА) - временный орган, который должен был осуществлять управление территориями до достижения окончательного соглашения о мирном урегулировании с Израилем.

Особенности Палестинской администрации

Полноценным государством ПНА не является до сих пор, поскольку Израиль контролирует ее границы, воздушное пространство, водные ресурсы, а также осуществляет сбор налогов для палестинской администрации. Также ПНА очень зависима от международной помощи.

Создание государства на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа планировалось в течение 5 лет. Однако этого так и не произошло. В 2000 году стороны провалили окончательные договоренности из-за разногласий по ключевым вопросам: границы, статус Иерусалима, который Израиль и ПНА считали своей столицей, право на возвращение палестинских беженцев и гарантии безопасности для Израиля.

В то же время и среди палестинцев, и в Израиле было достаточно политических противников соглашений Осло. А в 2000 году вспыхнула так называемая "Интифада аль-Аксы" - конфликт низкой интенсивности с терактами и беспорядками со стороны палестинского населения, а в ответ - с жесткими силовыми акциями Израиля. Поэтому процесс создания государства в Палестине фактически поставлен на паузу.

Какие территории контролирует ПНА

Сейчас ПНА контролирует лишь часть Западного берега реки Иордан - в так называемых в зонах A и B, предусмотренных соглашениями Осло. Зона A находится под полным гражданским контролем ПНА и контролем безопасности. Зона B - под гражданским контролем ПНА, но ситуацию с безопасностью там контролирует Израиль. Также есть зона C - около 60% Западного берега реки Иордан, которая остается под полным контролем Израиля.

Отдельной противоречивой проблемой остается постоянное расширение израильских поселений на этой территории, что среди палестинцев воспринимается как ползучая колонизация.

ПНА также потеряла контроль над Сектором Газа. В 2005 году Израиль полностью вывел войска из этого анклава. В следующем году на парламентских выборах в ПНА победу одержала группировка ХАМАС, нанеся поражение партии ФАТХ, которая до того господствовала в палестинской политике. Впоследствии все это переросло в гражданскую войну между палестинцами. По ее итогам ХАМАС захватил Сектор Газа, а ФАТХ сохранил контроль над Западным берегом реки Иордан.

Международное признание

Несмотря на нюансы "на земле", более 140 стран мира признали Палестину государством, в том числе и Украина. Кроме того, в 2012 году Генассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя, в 2024-м права Палестины в ООН были расширены. ПНА также является членом нескольких международных организаций.

Израиль выступает против одностороннего признания Палестины, считая это угрозой мирному процессу. Вместе с тем, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия ранее не признавали Палестину как государство, настаивая, что государственность должна быть достигнута через прямые переговоры с Израилем.

Позиция части из этих стран изменилась из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию против ХАМАС. Признание Палестины рассматривается как способ привлечь внимание международного сообщества к ситуации там, и усилить давление на Израиль, чтобы тот прекратил боевые действия.

Кроме того, фактор Палестины важен в контексте внутренней политики этих государств. К примеру, во Франции растет поддержка палестинцев среди левых групп населения, а также арабских мигрантов, что давит на правительство Макрона. А в Великобритании признание Палестины было частью предвыборной программы Лейбористской партии, которая сейчас находится у власти.

Нынешние демарши похоже, не будут иметь непосредственных последствий в самой Палестине, но могут ослабить политические позиции Израиля на международной арене. Вместе с тем, на стороне еврейского государства до сих пор выступают Соединенные Штаты. Госсекретарь США Марко Рубио отверг план Франции и заявил, что это "безрассудное решение" только служит пропаганде движения ХАМАС и вредит установлению мира.