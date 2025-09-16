Люксембург вирішив визнати Палестину незалежною державою
Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден і глава МЗС Ксав'є Беттель сказали парламентській комісії, що країна має намір визнати державу Палестина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними місцевих ЗМІ, остаточне рішення про визнання, як очікується, буде ухвалено наприкінці вересня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Це відбудеться за погодженням із низкою інших країн, включно з Францією та Бельгією
Таким чином, Люксембург приєднається до зростаючого списку західних країн, яких планують визнати палестинську державу вже наступного тижня.
Зазначається, що заява прем'єра і глави МЗС була зроблена через кілька місяців коливань уряду і на тлі зростаючих закликів європейських лідерів, щоб Ізраїль припинив війну в Секторі Газа.
Визнання Палестини незалежною державою
Нагадаємо, у липні президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що його країна збирається визнати Палестину державою.
Такі ж наміри висловив у липні й прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Але він анонсував цей крок як відповідь, якщо Ізраїль не припинить війну в Секторі Газа.
"Британія визнає державу Палестина на Генасамблеї ООН у вересні, якщо уряд Ізраїлю не зробить істотних кроків для припинення жахливої ситуації в Газі, не погодиться на припинення вогню і не зобов'язується до довгострокового стійкого миру", - сказав Стармер.
Визнати Палестину мають намір також і низка інших держав. Детальніше про те, чому на Заході заговорили про визнання палестинської держави - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Тим часом у ніч на 16 серпня стало відомо, що Ізраїль почав наземну операцію з метою окупації міста Газа. Джерела Axios розповіли, що США підтримують операцію, але хочуть, щоб вона пройшла швидко і закінчилася якомога швидше.