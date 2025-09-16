Люксембург вирішив визнати Палестину незалежною державою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними місцевих ЗМІ, остаточне рішення про визнання, як очікується, буде ухвалено наприкінці вересня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Це відбудеться за погодженням із низкою інших країн, включно з Францією та Бельгією

Таким чином, Люксембург приєднається до зростаючого списку західних країн, яких планують визнати палестинську державу вже наступного тижня.

Зазначається, що заява прем'єра і глави МЗС була зроблена через кілька місяців коливань уряду і на тлі зростаючих закликів європейських лідерів, щоб Ізраїль припинив війну в Секторі Газа.