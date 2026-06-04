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Людей в ТЦК привязывали к лестнице: за Ужгородских военкоматов взялось следствие

17:16 04.06.2026 Чт
2 мин
Кто из руководства знал об издевательствах, но решил промолчать?
aimg Сергей Козачук
Людей в ТЦК привязывали к лестнице: за Ужгородских военкоматов взялось следствие Фото: в Ужгородском ТЦК группе должностных лиц объявили подозрения (Getty Images)
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В Ужгородском РТЦК и СП зафиксировали пытки и незаконное лишение свободы военнообязанных. Чиновники, которые привязывали людей наручниками к батарее, уже получили подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Детали расследования и подозрения

Как сообщил Лубинец, по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, где обнаружили жестокое обращение с людьми, материалы передали в правоохранительные органы. Сейчас приняты первые процессуальные решения.

В частности, 4 июня 2026 года временно исполняющему обязанности начальника Ужгородского РТЦК и СП, а также начальнику группы военного учета сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы.

Отдельное подозрение получил инструктор заведения.

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"Отдельно инструктору РТЦК сообщено о подозрении в пытках военнообязанного. Речь идет о незаконном удержании людей и применении физического насилия. Все фигуранты задержаны, решается вопрос о мерах пресечения", - отметил омбудсмен.

Проверка руководства и командования

По инициативе представителя омбудсмена Андрея Крюкова начата проверка в отношении должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП, которые могли знать об этих преступлениях, но не остановили их.

Кроме того, возникли вопросы к комиссии ОК "Запад", которая проводила служебное расследование и не отразила очевидные нарушения.

"Позиция однозначна: ответственность должна быть неотвратимой. Для всех - независимо от должности, звания или статуса! РТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне права", - подчеркнул Лубинец.

Скандалы и обыски в ТЦК

Напомним, в последнее время в Украине вспыхнул ряд громких скандалов, связанных с коррупцией в военкоматах. В частности, 15 мая правоохранители провели обыски в Ужгородском районном ТЦК.

Следственные действия, которые СБУ и Нацполиция организовали также по месту жительства двух бывших работников учреждения, касались дела о вероятной продаже повесток.

Кроме того, в начале мая полиция устроила масштабную спецоперацию, осуществив 44 обыска у должностных лиц ТЦК в 16 регионах страны. Тогда у фигурантов обнаружили незаконное обогащение и скрытые в декларациях активы на сумму почти 92 млн гривен, а также изъяли элитные автомобили Tesla, мотоциклы и значительные объемы наличных.

Еще один резонансный инцидент произошел в Одессе в апреле, где с преследованием и стрельбой задержали восемь представителей ТЦК и одного участкового полицейского. Служащих Пересыпского военкомата разоблачили с поличным во время вымогательства взятки в размере 50 тысяч долларов.

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