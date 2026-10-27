Люблинское воеводство разорвало сотрудничество со Львовщиной через год УПА
Сеймик Люблинского воеводства в Польше единогласно разорвал сотрудничество со Львовской областью, которое длилось с 2004 года. Так в Люблине отреагировали на решение Львовского облсовета объявить 2027 годом УПА и Романа Шухевича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio Lublin.
За расторжение соглашения проголосовали все 30 присутствующих депутатов сеймика, еще трое отсутствовали. Соглашение действовало с 2004 года и предусматривало сотрудничество в экономике, торговле, науке, образовании и культуре.
"Львовский областной совет не отказался от чествования людей, которые убивали поляков, поэтому мы немедленно разрываем сотрудничество", - заявил маршалок воеводства Ярослав Ставерский.
По его словам, действовать нужно быстро, чтобы "соседи, которым мы помогали и помогаем, опомнились". Он назвал события 1943-1944 годов на Волыни жестоким геноцидом, за который никто не извинился.
Заместитель председателя сеймика Кшиштоф Галашкевич из партии "Право и справедливость" рассказал, что Львову давали время до понедельника, 26 октября, чтобы отменить решение, но этого не произошло.
Глава фракции "Гражданской коалиции" Зофия Возьница напомнила, что поляки приняли миллионы украинских матерей с детьми после начала войны. В то же время, по ее словам, если Львов откажется от своего решения, сотрудничество можно пересмотреть, ведь с западной Украиной у региона хорошие отношения.
Лидер фракции Польской крестьянской партии Марек Кось тоже считает, что отношения между соседями "как-то наладятся", но соглашаться с чествованием УПА Польша не может.
20 октября Львовский облсовет объявил 2027-й "годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича". Решение вызвало резкую реакцию Варшавы: премьер Польши Дональд Туск заявил, что оно раздражает поляков и вредит интересам Украины, а Польша готовится объявить нежелательным лицом автора инициативы Святослава Шеремету.
МИД Украины назвал решение облсовета контрпродуктивным . Заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий рассказал, что в Офисе президента заверили Варшаву, что решение не вступит в силу. В то же время в Минобороны Польши отрицали информацию о приостановлении передачи Украине пакета оружия из-за этого скандала.