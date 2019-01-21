Ляшка висунули кандидатом в президенти

Фото: Олег Ляшко (УНІАН)

Сьогодні пройшов з'їзд "Радикальної партії Олега Ляшка"

"Радикальна партія Олега Ляшка" сьогодні, 21 січня 2019 року, на з'їзді прийняла рішення висунути свого лідера Олега Ляшка кандидатом в президенти на виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення партії у Facebook.

У ході виступу на з'їзді Ляшко заявив, що в разі обрання його президентом плануэ винести питання повернення смертної кари за корупцію на референдум.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні також відбувся з'їзд партії "Слуга народу", на якому було прийнято рішення висунути Володимира Зеленського кандидатом у президенти.

Як писало РБК-Україна, наразі Центрвиборчком зареєстрував 10 кандидатів на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова та Ольгу Богомолець.

Крім того, за рішенням ЦВК, майже 30 громадських організацій мають змогу направити своїх спостерігачів на вибори.

Також повідомлялося, що своїх спостерігачів на вибори в Україну планує направити Російська Федерація.