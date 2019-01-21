Ляшко выдвинули кандидатом в президенты

Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Сегодня прошел съезд "Радикальной партии Олега Ляшко"

"Радикальная партия Олега Ляшко" сегодня, 21 января 2019 года, на съезде приняла решение выдвинуть своего лидера Олега Ляшко кандидатом в президенты на выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение партии в Facebook.

В ходе выступления на съезде Ляшко заявил, что в случае избрания его президентом намерен вынести вопрос возвращения смертной казни за коррупцию на референдум.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня также состоялся съезд партии "Слуга народа", на котором было принято решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Как писало РБК-Украина, на данный момент Центризбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова и Ольгу Богомолец.

Кроме того, по решению ЦИК, почти 30 общественных организаций имеют возможность направить своих наблюдателей на выборы.

Также сообщалось, что своих наблюдателей на выборы в Украину планирует направить Российская Федерация.