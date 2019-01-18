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ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів в президенти

Новини » Вибори 2019    18.01.2019 - 15:59
ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів в президенти
Фото: Ольга Богомолець та Геннадій Балашов (колаж РБК-Україна)

ЦВК зареєструвала кандидатами Ольгу Богомолець та Геннадія Балашова

Центральна виборча комісія (ЦВК) України на засідання 18 січня 2019 року зареєструвала ще двох кандидатів в президенти, які братимуть участь у виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти народного депутата Ольгу Богомолець (самовисування) та лідера політичної партії "5.10" Геннадія Балашова (суб’єкт висування - політична партія "5.10").

"Станом на 18 січня 2019 року комісія зареєструвала 10 кандидатів на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова та Ольгу Богомолець", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією джерела РБК-Україна в Адміністрації президента України, чинний президент Петро Порошенко може оголосити про участь у виборах-2019 в кінці січня.

Також повідомлялося, що Центрвиборчком дозволив 29 громадським організаціям мати спостерігачів на чергових президентських виборах.

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Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіявыборыОльга Богомолець
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